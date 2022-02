È morto Loriano Bessi, editore di Radio Sportiva. Il cordoglio dell'Ast

18 Feb 2022

«Con lui un rapporto di vero confronto, a volte duro, ma sempre nel pieno rispetto delle posizioni», ricorda il sindacato regionale, che esprime alla famiglia «le più sentite condoglianze», estese al direttore e a tutto il corpo redazionale dell'emittente.

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana esprimono il loro cordoglio per la morte di Loriano Bessi, fondatore ed editore di Radio Sportiva. «Nei rispettivi ruoli, il rapporto del sindacato dei giornalisti con Bessi è stato di vero confronto, a volte anche duro, ma sempre nel pieno rispetto delle posizioni», ricorda l'Assostampa.



«Tanto che nella primavera del 2017 – prosegue – ebbe risalto a livello nazionale l'accordo che, dopo una settimana di sciopero, portò alla trasformazione dei contratti di co.co.co dei 15 giornalisti che lavoravano per Radio Sportiva in altrettante assunzioni a tempo indeterminato con il contratto AerAnti Corallo. Fu un successo per il sindacato, ma anche per l'editore Bessi che ebbe modo di esprimere vera soddisfazione per quelle stabilizzazioni che dettero nuova spinta positiva all'emittente, oltre che sicurezza e tranquillità lavorativa ai giornalisti».



Bessi era nato a Terricciola (Pisa) nel 1949. Ha dedicato la sua vita alla passione per la radiofonia. Radio Sportiva è nata nel 2010 proprio grazie a una sua intuizione. «Alla famiglia di Loriano Bessi, in particolare alla moglie Marzia Boddi e alla figlia Veronica le più sentite condoglianze dell'Ast, estese anche al direttore e a tutto il corpo redazionale di Radio Sportiva», conclude il sindacato regionale.