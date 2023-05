L'ex presidente brasiliano Jair Messias Bolsonaro (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

26 Mag 2023

Brasile, Bolsonaro condannato per gli attacchi alla stampa

La causa era stata promossa dall'Unione giornalisti dello Stato di San Paolo. Dovrà risarcire 50mila reales per «danni morali collettivi» ai giornalisti.

Il secondo grado della Giustizia di San Paolo ha condannato l'ex presidente Jair Bolsonaro al risarcimento di 50mila reales per «danni morali collettivi» ai giornalisti, per gli attacchi alla stampa, quando era al governo.



La sentenza ha confermato la condanna imposta in primo grado nel giugno 2022, dimezzando tuttavia il risarcimento, che in un primo momento era stato stabilito in 100mila Reales.



L'importo sarà destinato a un fondo statale che promuove azioni di riparazione per danni all'ambiente, ai beni storici e artistici, ai consumatori, alle persone con disabilità, e agli anziani, tra gli altri.



La causa era stata promossa dall'Unione dei giornalisti dello Stato di San Paolo, che aveva denunciato i tentativi di Bolsonaro di intimidire, umiliare e mancare di rispetto ai giornalisti e ad altri lavoratori dei media. (Ansa)