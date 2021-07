Sergio Mattarella alla finale degli Europei di calcio (Foto: @Quirinale)

23 Lug 2021

Buon compleanno presidente, gli auguri della Fnsi a Sergio Mattarella

Il capo dello Stato compie 80 anni. Imprescindibile guida morale per tutti i cittadini, sempre attento ai temi della libertà di stampa, più volte nel corso del suo mandato ha manifestato il suo convinto sostegno al giornalismo libero e plurale, pilastro della democrazia.

La Federazione nazionale della Stampa italiana augura buon compleanno al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi compie 80 anni. Imprescindibile guida morale per tutti i cittadini, faro ed esempio nei mesi difficili in cui la pandemia ha stravolto le vite degli italiani, appassionato custode dei valori racchiusi nella Costituzione, sempre attento ai temi della libertà di stampa, più volte nel corso del suo mandato ha manifestato il suo convinto sostegno al giornalismo libero e plurale, pilastro della democrazia.



Al capo dello Stato sono giunti fin dalle prime ore del mattino gli auguri di esponenti politici e delle istituzioni, italiane ed europee, dei vertici Rai, dei leader sindacali. Un videomessaggio è arrivato anche dal Villaggio olimpico di Tokio: le atlete e gli atleti italiani lo hanno realizzato, prima della partenza per la cerimonia di apertura dei Giochi, intonando "Tanti auguri a te". A testimoniare l'affetto che gli italiani nutrono verso il presidente della Repubblica a pochi mesi dalla conclusione del settennato al Quirinale.