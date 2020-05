Associazioni | 30 Apr 2020 CONDIVIDI:

Campania, riunione del Consiglio regionale senza diretta streaming. Il Sugc: «Decisione assurda»

«L'informazione viaggia a un'altra velocità ed è dovere delle istituzioni democratiche quello di adeguarsi», rileva il sindacato regionale che chiede alla presidente dell'Assemblea, Rosa D'Amelio, «un immediato intervento risolutivo perché questa situazione non si ripeta in futuro».

«È assurdo che il consiglio regionale della Campania non riesca a trasmettere una diretta streaming dell'assemblea. In un contesto come quello attuale, dove non è neanche prevista la presenza dei giornalisti in aula, è fondamentale la condivisione attraverso la tecnologia dei lavori del Consiglio. Non è neanche comprensibile il fatto che problemi tecnici, tutto sommato banali, non possano essere agevolmente superati in due giorni per un Ente che rappresenta la terza regione italiana per numero di abitanti e che è chiamato ad affrontare emergenze ben più grandi di un semplice problema di connessione». È quanto si legge in una nota del Sindacato unitario giornalisti della Campania, pubblicata anche sul sito web dell'Assostampa.



Tra l'altro, incalza il Sugc, «la consigliera Valeria Ciarambino ha permesso a tutti di partecipare semplicemente puntando il telefonino sullo schermo del suo computer e trasmettendo la seduta in diretta Facebook. L'informazione viaggia a un'altra velocità ed è dovere delle istituzioni democratiche quello di adeguarsi. Il Sindacato unitario dei giornalisti della Campania chiede alla presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio, un immediato intervento risolutivo perché questa situazione non si ripeta in futuro».