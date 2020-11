Internazionale | 24 Nov 2020 CONDIVIDI:

Caso Caruana, la presidente dei giornalisti maltesi in Commissione di inchiesta. Presenti Fnsi e Articolo21

L'inviato di Avvenire Nello Scavo e l'avvocato Giulio Vasaturo, legale del sindacato, hanno assistito a La Valletta all'audizione di Sylvana Debono in segno «di vicinanza dell'intera comunità dei giornalisti italiani ai cronisti maltesi che si battono per ottenere giustizia e verità per Daphne», spiegano.

Il giornalista Nello Scavo al memoriale in onore di Daphne Caruana Galizia (Foto: archivio)

Nel corso della lunga audizione resa oggi, 24 novembre 2020, dinanzi alla Commissione pubblica di Inchiesta sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la presidente dell'Istituto dei Giornalisti Maltesi, Sylvana Debono, ha denunciato le inefficienze e le colpevoli disattenzioni che hanno portato, il 16 ottobre 2017, all'assassinio della blogger dilaniata da un'autobomba nei pressi della sua abitazione.



Alla testimonianza hanno assistito, fra gli altri, l'inviato di Avvenire Nello Scavo e l'avvocato Giulio Vasaturo, legale della Federazione nazionale della Stampa italiana. «Con la nostra presenza al fianco di Sylvana Debono – hanno sottolineato Scavo e Vasaturo all'uscita del tribunale de La Valletta – vogliamo esprimere la vicinanza dell'intera comunità dei giornalisti italiani ai cronisti maltesi che si battono per ottenere giustizia e verità sul caso di Daphne Caruana Galizia».