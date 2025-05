Foto: ImagoEconomica by AI MID

26 Mag 2025

Caso Paragon, il 30 maggio missione a Roma dei Socialisti Ue. In programma incontro con la Fnsi

La delegazione incontrerà chi è stato colpito dallo spyware, tra cui i giornalisti Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino. Previsti anche confronti con i vertici di Copasir e Dis.

Una delegazione dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo sarà venerdì 30 maggio in missione in Italia per valutare gli ultimi sviluppi dello scandalo dello spyware Paragon. L'eurodeputato Pd Sandro Ruotolo guiderà la missione a cui prenderanno parte la vicepresidente di S&D, la spagnola Ana Catarina Mendes e la coordinatrice di S&D in commissione, la tedesca Birgit Sippel. Parteciperanno anche gli eurodeputati del Verdi, Saskia Bricmont e Leoluca Orlando.



La delegazione incontrerà chi è stato colpito dello spyware Paragon, tra cui Giuseppe Caccia, Don Mattia Ferrari, Luca Casarini, Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino. Gli eurodeputati parteciperanno poi a un incontro con i rappresentanti della Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi), del sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai) e del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e Amnesty International. Venerdì pomeriggio, la delegazione visiterà la Camera dei deputati per discutere dello scandalo Paragon con Lorenzo Guerini, presidente del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica Italiana (Copasir), Debora Serracchiani, Stefano Graziano e Angelo Bonelli.



Successivamente, la missione incontrerà il prefetto Vittorio Rizzi, direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). La missione si concluderà venerdì pomeriggio con una conferenza stampa finale. (Ansa, 26 maggio 2025)