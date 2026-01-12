CERCA
Claudio Brachino (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Cdr 23 Gen 2026

Cdr Approfondimento Rai: «Sconcerto per il nuovo programma con Brachino»

I rappresentanti sindacali: «Prevista la consulenza del giornalista esterno Alessandro Usai. È l'ennesimo prodotto informativo inserito in palinsesto senza alcun coinvolgimento dei giornalisti della Direzione». I consiglieri Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale: «Eccessivo ricorso alle risorse esterne».

Il Cdr Approfondimento, in una nota riportata dall’agenzia Ansa venerdì 23 gennaio 2026, esprime «sconcerto per quanto appreso dai quotidiani sul nuovo programma della Direzione Approfondimento: l'ennesimo prodotto informativo inserito in palinsesto senza alcun coinvolgimento dei giornalisti della Direzione, i quali vengono ancora una volta esclusi dalla produzione. Il talk, che la Direzione Approfondimento dovrebbe ospitare dal 4 marzo, sarebbe affidato alla conduzione di un giornalista esterno, Claudio Brachino, con la consulenza del giornalista esterno Alessandro Usai».

La nota prosegue: «In assenza di smentite da parte della Direzione e dell'Azienda, il Cdr si domanda se sia stato consultato uno dei giornalisti della Direzione Approfondimento (che comprendono ex conduttori e capiservizio) che in questo momento non lavorano per alcun programma o risultano sottoutilizzati, per ricoprire il ruolo affidato ai due professionisti esterni».

I rappresentanti sindacali chiedono «come mai le risorse economiche risultassero esaurite al punto da eliminare o tagliare puntate a programmi di successo interni e ora sembrino nuovamente a disposizione, ma solo per appalti esterni».

Il Cdr, conclude la nota, «si permette infine di far notare che la nota parentela del collega Alessandro Usai con il ministro Alessandro Giuli rende questo terzo contratto di consulenza per attività giornalistica - dopo quelli con Porta a Porta e Domenica In - una scelta poco strategica, in presenza di giornalisti interni di comprovata esperienza al momento non utilizzati, poiché espone la stessa Direzione alle più disparate congetture, come le recenti pubblicazioni sui quotidiani stanno dimostrando».

Anche i consiglieri di amministrazione Rai, Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale si sono espressi sull’argomento in una nota riportata dall’agenzia Ansa: «Meritano grande attenzione le questioni che nelle ultime ore hanno posto due importanti aree Rai. Il CdR della Direzione Approfondimento, commentando le voci sull'imminente programma di Rai2 che verrebbe affidato a Claudio Brachino, chiede conto della totale esclusione dalla produzione dei colleghi interni, alcuni dei quali ora inutilizzati, e pone una domanda decisiva: come mai le risorse economiche, che risultavano esaurite quando si è trattato di tagliare puntate di programmi di successo interni, tornano ora disponibili per collaboratori esterni? Sulla stessa linea la redazione di Raisport, che lamenta la grande quantità di collaboratori esterni utilizzati nel ruolo di conduttori e inviati della testata».

I tre consiglieri proseguono: «Condividiamo e rilanciamo queste denunce, perché appena ieri abbiamo approvato, insieme a tutti gli altri componenti del Cda, il Budget 2026 che si propone di "garantire la sostenibilità economico-finanziaria aziendale". È un budget all'insegna del rigore, ma il rigore è una cosa seria, che va praticata con coerenza. Altrimenti – concludono - non si è credibili». (anc)

Cdr
22 Gen 2026
La Stampa, il Cdr: «Accordo Gedi - Sae, la partita sul nostro futuro si giochi a carte scoperte»
Cdr
20 Gen 2026
La Stampa, la preoccupazione del Cdr: «Garanzie insufficienti sul mantenimento dei livelli occupazionali»
Cdr
20 Gen 2026
Repubblica, il Cdr: «Costituire una fondazione per una governance più libera». Stampa Romana: «Sarebbe novità virtuosa»
