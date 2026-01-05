CERCA
La redazione della Stampa (Foto: lastampa.it)
Cdr 20 Gen 2026

La Stampa, la preoccupazione del Cdr: «Garanzie insufficienti sul mantenimento dei livelli occupazionali»

La trattativa esclusiva di Gedi con il Gruppo Sae lascia perplessi i giornalisti, che annunciano per mercoledì 21 gennaio 2026 l'assemblea di redazione. «Nessuna notizia a proposito del piano industriale che dovrebbe garantire il nostro sviluppo futuro», rilevano.

«Nel primo pomeriggio i vertici di Gedi e Gnn hanno convocato d'urgenza il Cdr per comunicare la decisione dell'editore di avviare una trattativa esclusiva con il gruppo Sae di Leonardis che si candida a rilevare il nostro giornale ed alcune attività collegate. L'azienda ha motivato la preferenza per Sae rispetto all'offerta avanzata dal gruppo Nem di Enrico Marchi spiegando che si tratta di 'un editore' (e ce ne rallegriamo) che ha presentato un piano industriale convincente e potrebbe fare da 'massa critica', unendo le copie dei giornali che già possiede con le nostre e quindi rendere sostenibile l'operazione». Così il Cdr de La Stampa commentando martedì 20 gennaio 2026 la notizia dell'avvio della trattativa in esclusiva per la cessione del giornale.

«Alle nostre perplessità sulla solidità finanziaria di lungo periodo del gruppo Sae – proseguono i giornalisti – l'azienda ha risposto che Leonardis sta cercando soggetti, anche istituzionali, sul territorio del Nord Ovest, che possano diventare soci. Soggetti però non nominati, anche se il presidente di Gedi Ceretti e l'ad Comuzzo hanno espresso un sentimento 'positivo' circa la loro futura comparsa. Alla luce di questa comunicazione il Cdr esprime tutta la sua preoccupazione dal momento che ritiene del tutto insufficienti le garanzie sulle capacità finanziarie di Sae, il mantenimento dei livelli occupazionali e dell'attuale struttura ed articolazione delle redazioni, senza contare che non abbiamo avuto nessuna notizia a proposito del piano industriale che dovrebbe garantire il nostro sviluppo futuro».

Il Cdr annuncia quindi di aver convocato per mercoledì 21 gennaio 2026 l'assemblea della redazione. (mf)

