CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il logo di Radio Radicale
Cdr 14 Gen 2026

Radio Radicale, la redazione: «Bene Meloni su Milleproroghe. La politica si assuma le proprie responsabilità»

In un documento approvato mercoledì 14 gennaio 2026, redattrici e redattori, fra l'altro, «fanno propria la posizione della Fnsi rispetto a tutto il sistema dell'informazione che da troppo tempo versa in una condizione di crisi con il contratto nazionale di lavoro che da dieci anni attende invano di essere rinnovato».

Le redattrici e i redattori di Radio Radicale, riuniti in assemblea il 14 gennaio 2026, «prendono atto con favore di quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio Meloni nella conferenza stampa di inizio anno: "Il governo intende presentare un emendamento al decreto Milleproroghe per garantire a Radio radicale il contributo straordinario destinato alla digitalizzazione dell'archivio storico della testata contributo che si somma a quello chiaramente ordinario"».

Le redattrici e i redattori di Radio Radicale «auspicano che fin dall'inizio della discussione del provvedimento e senza indugi alle parole della presidente Meloni seguano atti concreti compreso il rinnovo della convenzione per la trasmissione delle sedute parlamentari», si legge ancora nel documento.

Inoltre, «le redattrici e i redattori chiedono all'azienda di porre in essere tutte le iniziative utili ad una positiva conclusione della vicenda. Allo stesso tempo incaricano il Comitato di redazione di vigilare attentamente sull'andamento del provvedimento mantenendo un costante contatto con l'azienda e con i rappresentanti politici. La prospettiva - incalza la redazione - deve essere quella di uno sviluppo che consenta di uscire dalla condizione di precarietà che la radio vive da troppo tempo e dia stabilità al suo ruolo di informazione pubblica preservando al contempo le specificità che ne hanno fatto un unicum nel sistema dell'informazione».

Le redattrici e i redattori si rivolgono, quindi, «alla politica tutta perché si assuma le proprie responsabilità: garantire a Radio Radicale di poter continuare a espletare il servizio per cui è riconosciuta come 'impresa radiofonica che svolge attività di informazione di interesse generale' oppure decretarne la chiusura, nell'anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario dell'inizio delle trasmissioni e il decimo dalla scomparsa di Marco Pannella».

E, più in generale, «redattrici e redattori fanno propria la posizione della Fnsi rispetto a tutto il sistema dell'informazione che da troppo tempo versa in una condizione di crisi con il contratto collettivo nazionale di lavoro che da dieci anni attende invano di essere rinnovato. L'informazione deve essere sostenuta e finanziata in modo corretto a difesa dell'articolo 21 della Costituzione. Non è sottraendo risorse all'emittenza radiofonica e televisiva e alla carta stampata - conclude l'assemblea di redazione - che si sostiene il pluralismo». (mf)

@fnsisocial
Cdr
13 Gen 2026
La Stampa, il Cdr: «Chiunque arrivi rispetti i livelli occupazionali e tutti gli accordi aziendali»
Cdr
12 Gen 2026
Rai Sport, Fnsi e Usigrai con Cdr e Fiduciario: «Inaccettabile abuso di collaboratori esterni»
Cdr
09 Gen 2026
Dire, il Cdr: «Soddisfazione per le parole di Meloni, l'editore paghi celermente gli stipendi arretrati»
Cdr
19 Dic 2025
Gruppo Editoriale Nazionale, i Cdr: «L’azienda chiarisca sulla trattativa con Lmdv»
 Le altre news

Articoli correlati

Vertenze14 Gen 2026
50 anni di Repubblica, la protesta del Cdr: «Elkann non è la tua festa»
Servizio pubblico12 Gen 2026
Rai, Cdr Approfondimento: «Tutelare l'autonomia di Report». Di Trapani: «Già finita la solidarietà a Ranucci»
Vertenze08 Gen 2026
Repubblica, il Cdr dopo l'incontro con Gedi: «La trasparenza rimane un miraggio, lo stato di agitazione permane»
Media05 Gen 2026
Radio Radicale, convenzione a rischio. Fnsi: «Voce autorevole, governo e Parlamento non la spengano»
Vertenze29 Dic 2025
Gedi: i vertici aziendali e i Cdr convocati dalla commissione Cultura della Camera
Rai17 Dic 2025
Sede Rai di Milano, i sindacati: «La pioggia e i comunicati aziendali non ci fermeranno: la lotta va avanti»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits