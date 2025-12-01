Andrea Riffeser Monti, ad di Editoriale Nazionale e presidente Fieg (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

19 Dic 2025

Gruppo Editoriale Nazionale, i Cdr: «L’azienda chiarisca sulla trattativa con Lmdv»

Il Coordinamento dei Comitati di redazione di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno e Quotidiano.net: «Vigileremo affinché qualsiasi operazione abbia come capisaldi la tutela dell'occupazione e del radicamento sul territorio di testate storiche».

«Il Coordinamento dei Comitati di redazione di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno e Quotidiano.net ha incontrato oggi in assemblea tutti i giornalisti del Gruppo in relazione alle notizie relative a una trattativa esclusiva di Lmdv, la holding di Leonardo Maria Del Vecchio, per l'acquisto del gruppo editoriale dalla famiglia Riffeser Monti». Lo si legge in una nota diffusa venerdì 19 dicembre 2025.



I Cdr concludono specificando di aver chiesto all'azienda «di avere informazioni sempre aggiornate su possibili passaggi societari e vigileranno affinché qualsiasi operazione abbia come capisaldi la tutela dell'occupazione e del radicamento sul territorio di testate storiche che quotidianamente garantiscono informazione in regioni importanti come Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Liguria, coprendo capillarmente la cronaca locale nelle grandi città e nei piccoli centri». (anc)