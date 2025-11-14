CERCA
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 29 novembre 2025
Cdr 01 Dic 2025

La Gazzetta dello Sport in edicola nonostante lo sciopero, si dimette il Cdr. Fnsi: «Pagina triste per la rosea»

Il sindacato dei giornalisti: «I racconti che stiamo raccogliendo riferiscono di indebite pressioni per non fare sciopero e garantire la pubblicazione. Verificheremo».

Giorni difficili alla Gazzetta dello Sport, dove il Cdr si è dimesso dopo una drammatica spaccatura della redazione sullo sciopero di venerdì 28 novembre, indetto dalla Fnsi per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. A loro va il ringraziamento profondo e sentito di tutta la Fnsi per come hanno gestito questa difficile fase. Ma non finisce qui.

Il quotidiano sportivo più antico d’Europa sabato è uscito in edicola. Una scelta precisa dell’editore Urbano Cairo e del direttore, il pensionato Stefano Barigelli. Una scelta che ha spaccato in due la redazione che, inizialmente, aveva pensato di aderire in larga parte.

I racconti che stiamo raccogliendo riferiscono di indebite pressioni per non fare sciopero e garantire la pubblicazione. Verificheremo. Alla fine almeno una cinquantina di giornalisti, la minoranza, ha deciso di lavorare e il giornale è andato in edicola, anche con l’aiuto di pensionati e collaboratori. Una pagina triste per la rosea. E pensare che Eliso Rivera, uno dei due fondatori, era un avvocato di idee socialiste, specializzato nelle cause in difesa dei lavoratori. A volte la mela cade lontano dall’albero. (D.A)

