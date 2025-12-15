CERCA
Il logo di RaiSport
Cdr 12 Gen 2026

Rai Sport, Fnsi e Usigrai con Cdr e Fiduciario: «Inaccettabile abuso di collaboratori esterni»

Il sindacato dei giornalisti: «È chiaro come una situazione del genere danneggi in prima persona tutti i giornalisti dipendenti della testata».

La Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Usigrai sono totalmente solidali con i colleghi di Rai Sport che, in un comunicato, hanno lamentato l'abuso di collaboratori esterni. A parte la questione economica, è chiaro come una situazione del genere danneggi in prima persona tutti i giornalisti dipendenti della testata.

Come evidenzia il comunicato del Cdr e del Fiduciario di Milano di Rai Sport, «è inaccettabile che nella nuova trasmissione del venerdì, Fantamercato, a parte Paolo Paganini, lavorino solo ed esclusivamente collaboratrici e collaboratori esterni, che ricoprono ogni sorta di ruolo: conduttrice, opinionista, inviata. Particolarmente grave il fatto che una di queste collaboratrici, in violazione di qualsiasi regola e con il rischio concreto di una futura causa, vada in giro a fare interviste, svolgendo il lavoro che spetterebbe di diritto agli inviati di Rai Sport».

Purtroppo, «il ricorso massiccio a collaborazioni esterne - proseguono Cdr e Fiduciario - non è più un'eccezione, ma è diventata la regola a Rai Sport, perché riguarda quasi tutte le nostre trasmissioni. Al danno si aggiunge la beffa, perché per pagare queste prestazioni esterne si risparmia sulle trasferte, sulle troupe e sul lavoro dei nostri inviati. Solo per stare a questo weekend di Serie A, sono rimasti completamente scoperti 5 campi su 10, cioè la metà esatta, compreso l'Olimpico dove da Saxa Rubra si arriva a piedi e dove giocava la Roma in lotta per i primi posti. Grave anche non avere mandato un inviato a Como (tra l'altro facilmente raggiungibile da Milano) dove andava in scena un importante scontro diretto per la Champions e ci sono stati incidenti che non abbiamo potuto documentare direttamente, ma abbiamo dovuto prendere le immagini dai social. Inoltre, è stato tolto il mezzo dell'anticipo del sabato sera: un risparmio di 10 mila euro che può avere un senso, ma non se poi quei soldi vengono spesi per collaborazioni esterne superflue. Tutto ciò è inammissibile, come il fatto che collaboratori esterni o anche figure interne non giornalistiche presenzino al montaggio dei sevizi al posto dei giornalisti».

Cdr
09 Gen 2026
Dire, il Cdr: «Soddisfazione per le parole di Meloni, l'editore paghi celermente gli stipendi arretrati»
Cdr
19 Dic 2025
Gruppo Editoriale Nazionale, i Cdr: «L’azienda chiarisca sulla trattativa con Lmdv»
Cdr
19 Dic 2025
Videocomunicato Unirai, Cdr della Tgr Rai chiedono la sospensione e spiegazioni all'azienda
