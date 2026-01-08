CERCA
Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Editoria 20 Gen 2026

Gedi, trattativa esclusiva con Sae per La Stampa. Barachini: «Acquirente si impegni a tutelare occupazione e sviluppo»

Il confronto riguarda la testata e gli asset collegati e le attività di printing (rotative). Per il sottosegretario all'Editoria, la scelta di privilegiare l'offerta del gruppo guidato da Alberto Leonardis «appare connessa ad una proposta da parte del potenziale acquirente di puntare a un piano di sviluppo concreto e ambizioso».

Gedi ha informato oggi, martedì 20 gennaio 2026, il direttore e il Cdr del quotidiano La Stampa di aver avviato una trattativa in esclusiva con il Gruppo Sae spa: la trattativa - spiega in una nota - riguarda la testata La Stampa, inclusi gli asset collegati e le attività di printing (rotative).

«È una buona notizia che la storica testata de La Stampa sia oggetto di interesse da parte di vari gruppi editoriali come ho più volte rimarcato», commenta a caldo il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, per il quale «l'apertura di una trattativa in esclusiva per la cessione del quotidiano torinese al Gruppo Sae, che ha già tra i suoi soci soggetti istituzionali locali, rappresenta una iniziativa strategica orientata a promuovere l'identità di un giornale ancorato al territorio».

Per Barachini, inoltre, «la scelta da parte di Gedi di privilegiare l'offerta del Gruppo Sae appare connessa ad una proposta da parte del potenziale acquirente di puntare a un piano di sviluppo concreto e ambizioso. Sae si impegni a tutelare gli asset e dia garanzie occupazionali». (mf)

