Il Gruppo Nem (Nord Est Multimedia) guidato da Enrico Marchi presenterà «nei prossimi giorni» un'offerta non vincolate per l'acquisizione del quotidiano La Stampa, per procedere così a una trattativa in esclusiva. Lo precisa il gruppo editoriale dei quotidiani del Nordest (Mattino di Padova, La Nuova Venezia, Tribuna di Treviso, Corriere delle Alpi, Messaggero Veneto e Il Piccolo).
«A conferma dell'interesse e dell'impegno di tutti soci - informa una nota diffusa lunedì 12 gennaio 2026 - lo scorso 7 gennaio 2026 il Consiglio di amministrazione di Nem ha deliberato all'unanimità di dar seguito formale agli accordi intercorsi con Gedi già nei mesi scorsi».
Oltre agli attuali soci di Nem - puntualizza il testo - le adesioni al progetto «coinvolgono anche esponenti del mondo dell'imprenditoria e degli investitori istituzionali del Nord Ovest in una logica di piena rappresentanza delle regioni in cui La Stampa è insediata. L'obiettivo del progetto è di valorizzare l'identità del quotidiano nazionale per farne un esempio del miglior giornalismo ed essere un'autorevole 'voce del territorio' in continuità con il progetto alla base della nascita del Gruppo Nem a Nordest». (mf)