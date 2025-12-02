Enrico Marchi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

12 Gen 2026

Cessione Gedi, il Gruppo Nem presenterà un'offerta non vincolante per La Stampa

Al progetto aderiscono anche imprenditori e investitori del Nord Ovest. L'obiettivo dichiarato: «Valorizzare l'identità del quotidiano nazionale per farne un esempio del miglior giornalismo ed essere un'autorevole 'voce del territorio'».

Il Gruppo Nem (Nord Est Multimedia) guidato da Enrico Marchi presenterà «nei prossimi giorni» un'offerta non vincolate per l'acquisizione del quotidiano La Stampa, per procedere così a una trattativa in esclusiva. Lo precisa il gruppo editoriale dei quotidiani del Nordest (Mattino di Padova, La Nuova Venezia, Tribuna di Treviso, Corriere delle Alpi, Messaggero Veneto e Il Piccolo).



«A conferma dell'interesse e dell'impegno di tutti soci - informa una nota diffusa lunedì 12 gennaio 2026 - lo scorso 7 gennaio 2026 il Consiglio di amministrazione di Nem ha deliberato all'unanimità di dar seguito formale agli accordi intercorsi con Gedi già nei mesi scorsi».



Oltre agli attuali soci di Nem - puntualizza il testo - le adesioni al progetto «coinvolgono anche esponenti del mondo dell'imprenditoria e degli investitori istituzionali del Nord Ovest in una logica di piena rappresentanza delle regioni in cui La Stampa è insediata. L'obiettivo del progetto è di valorizzare l'identità del quotidiano nazionale per farne un esempio del miglior giornalismo ed essere un'autorevole 'voce del territorio' in continuità con il progetto alla base della nascita del Gruppo Nem a Nordest». (mf)