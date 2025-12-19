CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Antonio Tajani (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Editoria 16 Gen 2026

Catania, Tajani in visita a La Sicilia: «Il governo segue l'editoria e crede nella libertà di stampa»

Il vicepremier ha incontrato la redazione nella sede del quotidiano, nella storica villa Scammacca, venerdì 16 gennaio 2026. «Chi fa il giornalista oggi - ha osservato, fra l'altro - con le difficoltà generali che ci sono, merita un plauso».

«Con grande attenzione il governo segue l'editoria, crede nella libertà di stampa, nella necessità di informare le persone in un dibattito democratico e politico». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando la redazione de La Sicilia, venerdì 16 gennaio 2026, nella sede del quotidiano nella storica Villa Scammacca, a Catania.

«Chi fa il giornalista oggi, con le difficoltà generali che ci sono, merita un plauso», ha anche osservato il vicepremier, aggiungendo: «Abbiamo bisogno dei giornali, abbiamo bisogno anche dei giovani si abituino a leggere. Io sono ancora legato al cartaceo, adesso magari la maggioranza legge online. Però il giornale ha sempre il suo fascino».

Tajani ha poi ribadito che «il governo ci tiene alla libertà di stampa, alla libertà di informazione. Siamo riusciti, anche in manovra - ha ricordato - a dare un segnale di attenzione al mondo dell'editoria. Avremmo voluto fare di più, ma come sapete la manovra quest'anno è stata condizionata dalla decisione di uscire dalla procedura di infrazione, quindi non abbiamo potuto investire come avremmo voluto. Però il segnale al mondo dell'editoria l'abbiamo dato».

Intrattenendosi con i colleghi, il vicepremier ha infine rilevato: «I giornali sono uno strumento utile per informare, per raccontare, ma anche per stimolare, anche per criticare, anche per spingere il governo quando magari può essere distratto o non sufficientemente attento ad alcuni problemi. Il compito della stampa è quello di pungolare, l'importante - ha concluso - è che sia sempre fatto tutto in buona fede. (mf)

@fnsisocial
Editoria
12 Gen 2026
Cessione Gedi, il Gruppo Nem presenterà un'offerta non vincolante per La Stampa
Editoria
23 Dic 2025
Gruppo Gedi: «Sottoscritto l'accordo preliminare per la cessione de La Sentinella del Canavese»
Editoria
19 Dic 2025
Editoria, Lmdv Capital acquisisce il 30% de Il Giornale e accelera su un nuovo polo media
 Le altre news

Articoli correlati

Formazione16 Gen 2026
'Una legge per difendere le notizie e salvare il giornalismo', il 21 gennaio dibattito in Campidoglio
Istituzioni14 Gen 2026
Cessione Gedi, Barachini alla Camera: «Pluralismo e tutela dell'occupazione priorità del governo»
Istituzioni09 Gen 2026
Da Radio Radicale a Paragon, le risposte della presidente Meloni sui temi dell'informazione
Fnsi08 Gen 2026
Rinnovo contrattuale, Fnsi: «Fieg non risponde, anzi fa due passi indietro»
Vertenze08 Gen 2026
Repubblica, il Cdr dopo l'incontro con Gedi: «La trasparenza rimane un miraggio, lo stato di agitazione permane»
Vertenze05 Gen 2026
Cessione Gedi, il Cdr di Repubblica: «Non più procrastinabile la risposta dell'azienda su occupazione e indipendenza»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits