La prima pagina de La Stampa del 22 gennaio 2026

22 Gen 2026

La Stampa, il Cdr: «Accordo Gedi - Sae, la partita sul nostro futuro si giochi a carte scoperte»

I rappresentanti sindacali: «Non abbiamo pregiudizi ma vogliamo che ora si apra una nuova stagione di chiarezza».

«Con l’accordo di esclusiva che Gedi ha siglato con il gruppo Sae, la trattativa per la vendita de La Stampa segna un punto di svolta. Usciamo da mesi in cui non abbiamo avuto da Exor né trasparenza né verità. Noi non abbiamo pregiudizi ma vogliamo che ora si apra una nuova stagione di chiarezza». Lo chiede il Comitato di redazione de La Stampa in una nota diffusa giovedì 22 gennaio 2026.



I rappresentanti sindacali proseguono: «Per rispondere alle preoccupazioni emerse durante l’Assemblea delle giornaliste e dei giornalisti del nostro quotidiano, abbiamo numerose domande da porre al gruppo Sae che si candida ad acquistare il giornale: chiediamo garanzie sulla libertà e l’indipendenza dell’informazione che da sempre ci caratterizza e sugli attuali livelli occupazionali e salariali, il rispetto degli accordi aziendali in essere, la conferma dell’attuale articolazione delle nostre redazioni, l’esatto perimetro aziendale che si intende rilevare, e una chiara indicazione degli assetti finanziari, degli eventuali soci che accompagneranno in questa operazione e di quanto contano di investire nel progetto e degli investimenti che saranno messi in campo. Chiediamo soprattutto quale sia il piano industriale, il disegno complessivo di sviluppo della nostra editrice e anche come si vogliano regolare le relazioni sindacali. Chiediamo che la partita cruciale in cui si gioca il nostro futuro si svolga d’ora in poi finalmente a carte scoperte. E che – conclude il Cdr - chi ci compra abbia chiaro che cosa è La Stampa e che valore rappresenta per il territorio, per il giornalismo italiano e per il Paese». (anc)