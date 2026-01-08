CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La prima pagina de La Stampa del 22 gennaio 2026
Cdr 22 Gen 2026

La Stampa, il Cdr: «Accordo Gedi - Sae, la partita sul nostro futuro si giochi a carte scoperte»

I rappresentanti sindacali: «Non abbiamo pregiudizi ma vogliamo che ora si apra una nuova stagione di chiarezza».

«Con l’accordo di esclusiva che Gedi ha siglato con il gruppo Sae, la trattativa per la vendita de La Stampa segna un punto di svolta. Usciamo da mesi in cui non abbiamo avuto da Exor né trasparenza né verità. Noi non abbiamo pregiudizi ma vogliamo che ora si apra una nuova stagione di chiarezza». Lo chiede il Comitato di redazione de La Stampa in una nota diffusa giovedì 22 gennaio 2026.

I rappresentanti sindacali proseguono: «Per rispondere alle preoccupazioni emerse durante l’Assemblea delle giornaliste e dei giornalisti del nostro quotidiano, abbiamo numerose domande da porre al gruppo Sae che si candida ad acquistare il giornale: chiediamo garanzie sulla libertà e l’indipendenza dell’informazione che da sempre ci caratterizza e sugli attuali livelli occupazionali e salariali, il rispetto degli accordi aziendali in essere, la conferma dell’attuale articolazione delle nostre redazioni, l’esatto perimetro aziendale che si intende rilevare, e una chiara indicazione degli assetti finanziari, degli eventuali soci che accompagneranno in questa operazione e di quanto contano di investire nel progetto e degli investimenti che saranno messi in campo. Chiediamo soprattutto quale sia il piano industriale, il disegno complessivo di sviluppo della nostra editrice e anche come si vogliano regolare le relazioni sindacali. Chiediamo che la partita cruciale in cui si gioca il nostro futuro si svolga d’ora in poi finalmente a carte scoperte. E che – conclude il Cdr - chi ci compra abbia chiaro che cosa è La Stampa e che valore rappresenta per il territorio, per il giornalismo italiano e per il Paese». (anc)

@fnsisocial
Cdr
20 Gen 2026
La Stampa, la preoccupazione del Cdr: «Garanzie insufficienti sul mantenimento dei livelli occupazionali»
Cdr
20 Gen 2026
Repubblica, il Cdr: «Costituire una fondazione per una governance più libera». Stampa Romana: «Sarebbe novità virtuosa»
Cdr
17 Gen 2026
Gruppo Editoriale Nazionale, i Cdr: «Ribadiamo la richiesta di chiarezza sulla trattativa con Lmdv»
 Le altre news

Articoli correlati

Vertenze21 Gen 2026
Dire, giornalisti di nuovo in sciopero. Il Cdr: «Ancora disatteso l’impegno sugli stipendi». La Fnsi al fianco dei colleghi
Vertenze20 Gen 2026
Cessione Gedi, i Cdr in audizione alla Camera: «Servono garanzie su identità delle testate e occupazione»
Associazioni17 Gen 2026
Trento, provvedimento disciplinare a delegata sindacale Asuit per un’intervista: la solidarietà di Sjg, Cdr e redazione Tgr
Vertenze14 Gen 2026
50 anni di Repubblica, la protesta del Cdr: «Elkann non è la tua festa»
Servizio pubblico12 Gen 2026
Rai, Cdr Approfondimento: «Tutelare l'autonomia di Report». Di Trapani: «Già finita la solidarietà a Ranucci»
Vertenze08 Gen 2026
Repubblica, il Cdr dopo l'incontro con Gedi: «La trasparenza rimane un miraggio, lo stato di agitazione permane»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits