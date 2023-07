Il direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

11 Lug 2023

Cdr Rainews 24: «Dal direttore omissioni inaccettabili sul caso La Russa jr»

I rappresentanti sindacali denunciano: «Tagli a un pezzo di una collega che ha ritirato la firma».

«Nei giorni scorsi una collega ha deciso di ritirare la firma sul pezzo per Rainews.it relativo al "caso La Russa jr" e alla polemica legata ai commenti della ministra Roccella e di Filippo Facci». Lo rende noto il cdr di Rainews 24 in una comunicazione interna inviata ai colleghi della redazione. «Lo ha fatto perché il testo è stato stravolto rispetto alla versione da lei scritta (dal testo sono stati eliminati ampi stralci di quanto accaduto) - spiega il comitato di redazione -. Secondo quanto riferito dalla line alla collega, le modifiche, che consistevano nel togliere i riferimenti alle polemiche, sarebbero state richieste dal direttore con la motivazione che non si trattava "di una notizia"».



«Posizione ovviamente inaccettabile - sottolinea il cdr -. Per questo il cdr ha chiesto a Paolo Petrecca di motivare la sua decisione. Ma il direttore ha preferito scrivere alla collega e non rispondere al cdr, manifestando, ancora una volta, il disprezzo per le regole sindacali».



Il cdr «ringrazia la collega per la sua scelta di rigore e di rispetto nei confronti dei cittadini che hanno il diritto a una informazione libera e completa. Con l'occasione, inoltre, il cdr ha voluto segnalare, ancora una volta, l'assoluto sbilanciamento degli ospiti in diverse trasmissioni: clamoroso il caso della rassegna stampa di sabato sera (la registrazione è a disposizione di tutti) nel corso della quale lo stesso conduttore ha espressamente preso posizione sullo scontro governo-magistratura. Se dovesse proseguire l'atteggiamento di mancate risposte da parte del direttore, porteremo la questione in azienda e valuteremo se informare la Commissione di Vigilanza». (Ansa, 11 luglio 2023)