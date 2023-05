Prime pagine della Gazzetta di Mantova (Foto: Twitter @gazzettamantova)

04 Mag 2023

Gazzetta di Mantova, sanzione disciplinare a giornalista del Cdr. Costante: «Provvedimento immotivato»

La collega Daniela Marchi punita con un giorno di sospensione dal lavoro senza retribuzione. La sua colpa: aver difeso la redazione, seppure con i toni accesi che un confronto sindacale talvolta comporta. L'azienda le ha contestato di aver apostrofato con «parole gravemente offensive» il direttore e un caporedattore.

Un giorno di sospensione dal lavoro senza retribuzione. È la sanzione disciplinare irrogata alla collega del Cdr della Gazzetta di Mantova Daniela Marchi da Gedi News Network. La sua colpa: aver difeso la redazione, seppure con i toni accesi che un confronto sindacale talvolta comporta. L'azienda ha contestato alla collega di aver apostrofato con «parole gravemente offensive» il direttore Enrico Grazioli e un caporedattore.



La vicenda si inquadra nell'annosa polemica sull'organizzazione dei turni settimanali e domenicali, spesso comunicati alla redazione con grande ritardo e per questo da tempo oggetto di confronto con il Cdr che rivendica per i colleghi la possibilità di conoscere con giusto anticipo la programmazione del lavoro in modo da organizzare la propria vita privata.



Nonostante le giustificazioni (e le scuse) della collega, l'azienda ha comunque deciso di procedere alla sanzione disciplinare.



«Un provvedimento immotivato», secondo la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante. «Se anche il confronto sindacale deve sempre avvenire su un piano di rispetto reciproco e di continenza verbale, è altrettanto vero – rimarca Costante – che la riduzione degli organici e la conseguente difficile organizzazione del lavoro, che spesso penalizza la vita privata dei colleghi, porta ad esacerbare gli animi e qualche volta anche i toni delle discussioni sindacali».



Sulla vicenda interviene anche il coordinamento dei Cdr del gruppo Gedi, che esprime «massima solidarietà per quanto accaduto a Daniela Marchi, collega e rappresentante sindacale della Gazzetta di Mantova».