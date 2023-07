La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

26 Lug 2023

Cdr Rainews24: «Apprendiamo dalle agenzie la nomina del settimo vicedirettore»

I rappresentanti sindacali: «Ci domandiamo se la trattativa per accontentare tutte le richieste dei partiti sia adesso finita».

«Dopo la comunicazione ufficiale da parte dell'azienda dei nomi dei vicedirettori che affiancheranno Petrecca nei prossimi 12 mesi con la conferma di Ida Baldi, Marco Silenzi ed Enrica Toninelli, e di affidare le medesime funzioni di vicedirettore delle Testate facenti capo a RaiNews, per una durata di 18 mesi, a Francesca Oliva, Paolo Poggio e Cristina Prezioso, chiedendo al Cdr parere come previsto dall'art. 34 del contratto nazionale, entro 72 ore (il Cdr ha preso atto delle scelte non avendo elementi di valutazione), apprendiamo dalle agenzie che è stato nominato un settimo vicedirettore: si tratta di Tindara Caccetta. Da noi interpellato il direttore Paolo Petrecca conferma». Lo scrive in una nota il Comitato di redazione della testata all news della Rai.



«Ci domandiamo se la trattativa per accontentare tutte le richieste dei partiti sia adesso finita e se le comunicazioni al Cdr passino ormai dai dispacci di agenzia», conclude la nota. (Ansa)