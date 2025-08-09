CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Cdr Tg3: «Sosteniamo le ragioni dello sciopero per Gaza»
Cdr 22 Set 2025

Cdr Tg3 Rai: «Sosteniamo le ragioni dello sciopero per Gaza»

I rappresentanti sindacali: «La scelta di lavorare in questa giornata è dovuta alla necessità di dare visibilità alle manifestazioni in corso».

«Le giornaliste e i giornalisti del Tg3 condividono le ragioni dello sciopero generale di oggi a sostegno della popolazione di Gaza, oggetto di una occupazione militare, di un massacro quotidiano di civili, operatori sanitari e giornalisti e di una deportazione di massa, messi in atto dal governo israeliano. La scelta di lavorare in questa giornata è dovuta alla necessità di dare visibilità alle manifestazioni in corso». Lo spiega in una nota diffusa lunedì 22 settembre 2025 il comitato di redazione della testata.

Il Cdr prosegue: «L'edizione del Tg3 delle 12 non è andata in onda per l'adesione allo sciopero dei tecnici dello studio di Milano. A loro e ai colleghi non giornalisti della redazione che hanno aderito alla mobilitazione - conclude - va il nostro sostegno e la nostra solidarietà». (anc)

@fnsisocial
Cdr
12 Set 2025
Voci di contatti tra Ranucci e La7, il Cdr del Tg3: «Sarebbe l'ennesimo impoverimento di Rai Tre»
Cdr
11 Set 2025
Rinnovo contrattuale, il 30 settembre Conferenza nazionale dei Comitati e Fiduciari di redazione
Cdr
27 Ago 2025
Ast: «Eletto il nuovo Cdr de Il Tirreno. Complimenti e sostegno ai colleghi»
 Le altre news

Articoli correlati

Vertenze22 Set 2025
Il Tirreno, l’assemblea dei giornalisti conferma la «massima fiducia nell’azione sindacale intrapresa con Ast e Fnsi»
Minacce15 Set 2025
Giornalista Rai aggredito a Trieste, la solidarietà di Usigrai e Cdr della Tgr
Minacce20 Ago 2025
Abruzzo, minacce alla giornalista di Rete8 Antonella Micolitti. La solidarietà di Cdr e sindacato regionale
Vertenze19 Ago 2025
Rai Sport, revocato sciopero previsto per il 24 agosto
Vertenze09 Ago 2025
Il Tirreno: Ast e Cdr accettano un tentativo di conciliazione proposto dal Tribunale del lavoro di Livorno
Vertenze09 Ago 2025
Dire, Fnsi: «Inviata all'editore richiesta di chiarimenti sugli stipendi e sul versamento dei conguagli fiscali»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits