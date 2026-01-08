CERCA
Il Teatro Ariston di Sanremo, sede del Festival (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Fnsi 20 Feb 2026

Fnsi: «Dieci anni senza contratto, è ora di cambiare musica»

Flash mob a Sanremo il 24 febbraio, ore 15:30, nei pressi del Teatro Ariston.

Martedì 24 febbraio 2026 la Federazione nazionale della Stampa italiana porterà a Sanremo la mobilitazione per il rinnovo del contratto di lavoro Fieg-Fnsi, fermo da dieci anni. A partire dalle 15.30, una delegazione del sindacato, guidata dalla segretaria generale Alessandra Costante, con il segretario aggiunto vicario Domenico Affinito e il segretario aggiunto Matteo Naccari, insieme con i colleghi dell'Associazione Ligure dei giornalisti e dell'Ordine dei giornalisti della Liguria, darà vita a un flash mob nei pressi del Teatro Ariston al quale sono invitati a partecipare giornaliste, giornalisti e chiunque abbia a cuore il presente e il futuro dell'informazione.

Dieci anni dopo l'ultimo rinnovo contrattuale, scaduto il 31 marzo 2016, e dieci anni dopo che il Consiglio di Stato ha annullato la delibera sull'equo compenso previsto dalla legge 233/2012, gli editori continuano a rifiutarsi di corrispondere aumenti contrattuali decenti e, per i lavoratori autonomi, propongono addirittura compensi al ribasso.

È ora di cambiare musica. La Fnsi è pronta a mobilitare nuovamente la categoria, determinata a utilizzare l'intero pacchetto di scioperi affidato alla Giunta esecutiva dalla Conferenza dei Cdr, a difesa dei giornalisti dipendenti e lavoratori autonomi.

Fnsi
17 Feb 2026
Fnsi, flash mob per il contratto in piazza a Sanremo all'apertura del Festival
Fnsi
09 Gen 2026
Fnsi: «Giornalisti da 10 anni senza contratto, alla Fieg finanziamenti milionari». Flash mob alla Camera
Fnsi
08 Gen 2026
Rinnovo contrattuale, Fnsi: «Fieg non risponde, anzi fa due passi indietro»
