La telecamera di Enzo Primante gettata a terra

12 Lug 2023

Chieti, aggredito operatore della Tgr Abruzzo. Cdr, Usigrai e Sga: «Chiediamo rispetto e sicurezza»

Enzo Primante stava filmando un incidente avvenuto all’interno di un’azienda di Poggio Fiorito quando il titolare lo ha spintonato fino a farlo cadere per sottrargli la telecamera.

«Il Comitato di redazione della Tgr Abruzzo, Esecutivo Usigrai e Sindacato giornalisti abruzzesi esprimono ferma condanna per l’aggressione allo storico operatore Enzo Primante, collaboratore della Rai dal 1987». Lo si legge in un comunicato congiunto delle rappresentanze sindacali.



Primante «nell’esercizio del suo lavoro stava filmando un incidente avvenuto all’interno di un’azienda di Poggio Fiorito (Chieti) quando il titolare ha inveito contro di lui, spintonandolo fino a farlo cadere per sottrargli la telecamera, gettata a terra».



La nota si conclude con la richiesta di «rispetto e sicurezza per tutti gli operatori dell’informazione, in attesa che le forze dell’ordine chiariscano i contorni della vicenda».