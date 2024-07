Papa Francesco (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

18 Lug 2024

Città del Vaticano, nuove nomine al Dicastero per la Comunicazione

Il Papa ha indicato Francesco Valle vice direttore della Direzione per gli Affari Generali e Massimiliano Menichetti vice direttore della Direzione Editoriale, responsabile di Radio Vaticana - Vatican News.

Papa Francesco ha nominato vice direttore della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione Francesco Valle, finora officiale della medesima istituzione curiale. Il Pontefice ha inoltre nominato vice direttore della Direzione Editoriale del Dicastero per la Comunicazione, responsabile di Radio Vaticana - Vatican News Massimiliano Menichetti, finora officiale della medesima istituzione curiale.



Francesco Valle è nato a Roma il 27 maggio 1972. Si è laureato in Scienze Politiche presso La Sapienza a Roma. Ha svolto per più di vent'anni la propria attività presso primarie emittenti televisive italiane, tra l'altro come direttore di palinsesto di Stream TV, responsabile del Reporting istituzionale presso Sky Italia e responsabile di Acquisizione e Gestione Diritti tv di LA7. Dal 2023 è responsabile delle attività commerciali del Dicastero per la Comunicazione.



Massimiliano Menichetti è nato a Roma il 27 aprile 1971. Laureato in Giurisprudenza e giornalista professionista. Da oltre venti anni è in servizio presso la Radio Vaticana. Ha svolto attività di redattore, vice capo redattore, vice coordinatore, responsabile del Centro editoriale multimediale e coordinatore responsabile della testata Radio Vaticana – Vatican News. Ha collaborato con vari media italiani. Ha tenuto docenze di giornalismo in diverse Università. (Ansa - 18 luglio 2024)