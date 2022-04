Il centro educativo intitolato a Mario Paciolla (Foto: Stefano Stranges)

14 Apr 2022

Colombia, un centro educativo intitolato a Mario Paciolla

Ne dà notizia il Sindacato unitario giornalisti della Campania, che dall'inizio segue assieme alla Fnsi la vicenda del giornalista e cooperante napoletano morto nel 2020 a San Vicente del Caguán in circostanze ancora da chiarire.

Valentina Barile sul sito web del Sindacato unitario giornalisti della Campania. Ecco di seguito cosa scrive.



Samaniego, dipartimento del Nariño, Colombia. Oikos Onlus e Instituto Sur Alexander von Humboldt ISAIS intitolano le aule del centro educativo per la pace e il "Buen vivir", tra gli altri nomi, a Mario Paciolla, trentaquattrenne napoletano che ha perso la vita in Colombia nel 2020, in San Vincente del Canguán.

Sulla morte di Mario Paciolla, membro della missione di controllo delle Nazioni Unite sui trattati di pace siglati nel 2016 tra il governo colombiano e le FARC, ci sono ancora molti punti irrisolti.

Giovanni Tonutti, presidente della ONG Oikos Onlus, racconta: «Era già da tempo che volevamo tenere accesa una luce sulla vicenda ma non avevamo il contatto con la famiglia. Quando Harold Montúfar Andrade, direttore dell'Istituto ISAIS, ci ha chiesto se volevamo intitolare le aule del centro educato di Samaniego, abbiamo pensato a Mario Paciolla e Giulio Regeni».



(Da: sindacatogiornalisti.it – Foto: Stefano Stranges - www.strangesimage.com)