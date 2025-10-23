La locandina del workshop

18 Mag 2026

'Come combinare con saggezza AI e giornalismo?': workshop online il 19 maggio

Il meeting, organizzato dall'Istituto Universitario Europeo, si svolgerà dalle 14 alle 18 sulla piattaforma Zoom.

L'Istituto Universitario Europeo (Eui) organizza per il 19 maggio 2026, dalle 14 alle 18 sulla piattaforma Zoom, un workshop online sull'intelligenza artificiale e il giornalismo, nell'ambito del progetto Media for Citizens and Democracy in the Digital Age (M4CD), coordinato dalla Federazione Internazionale dei Giornalisti (Ifj).



Il meeting includerà la presentazione dello studio "Come aggiornare i regimi di diritto d'autore nell'Ue e negli Stati Uniti nell'era dell'IA", a cura della professoressa associata presso l'Istituto Universitario Europeo Roberta Carlini.



Seguirà un intervento di apertura del giornalista e autore canadese di tecnologia Paris Marx, che affronterà le questioni relative alla dipendenza dei media e della società dalle piattaforme tecnologiche dominanti con sede negli Stati Uniti, discutendo anche di problematiche più ampie riguardanti la dipendenza e la sovranità digitale.



Il workshop si concluderà con una tavola rotonda a cui parteciperanno giornalisti che condivideranno le proprie esperienze sull'utilizzo dell'IA nel loro lavoro. Seguirà una sessione di domande e risposte con il pubblico, che consentirà un dibattito più ampio sulle implicazioni pratiche, le opportunità e le sfide dell'IA nel giornalismo.



Gli organizzatori scientifici dell’evento sono Elda Brogi (Eui) e Konrad Bleyer-Simon (Eui), mentre è previsto l’intervento dei seguenti relatori: Paris Marx, Veronika Munk (Denník N), Ole Reißmann (Gruppo Spiegel), Catalina Albeanu (Cooperativa Display Europe), Sotiris Sideris (Centro per il giornalismo investigativo collaborativo/Reporters United), Elda Brogi (Eui), Roberta Carlini (Eui), Nisrine Salameh (Ifj), Anthony Bellanger (Ifj) e Konrad Bleyer-Simon (Eui). (anc)



PER APPROFONDIRE

Per iscriversi al workshop è possibile cliccare su questo link.