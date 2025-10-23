L'Istituto Universitario Europeo (Eui) organizza per il 19 maggio 2026, dalle 14 alle 18 sulla piattaforma Zoom, un workshop online sull'intelligenza artificiale e il giornalismo, nell'ambito del progetto Media for Citizens and Democracy in the Digital Age (M4CD), coordinato dalla Federazione Internazionale dei Giornalisti (Ifj).
Il meeting includerà la presentazione dello studio "Come aggiornare i regimi di diritto d'autore nell'Ue e negli Stati Uniti nell'era dell'IA", a cura della professoressa associata presso l'Istituto Universitario Europeo Roberta Carlini.
Seguirà un intervento di apertura del giornalista e autore canadese di tecnologia Paris Marx, che affronterà le questioni relative alla dipendenza dei media e della società dalle piattaforme tecnologiche dominanti con sede negli Stati Uniti, discutendo anche di problematiche più ampie riguardanti la dipendenza e la sovranità digitale.
Il workshop si concluderà con una tavola rotonda a cui parteciperanno giornalisti che condivideranno le proprie esperienze sull'utilizzo dell'IA nel loro lavoro. Seguirà una sessione di domande e risposte con il pubblico, che consentirà un dibattito più ampio sulle implicazioni pratiche, le opportunità e le sfide dell'IA nel giornalismo.
Gli organizzatori scientifici dell’evento sono Elda Brogi (Eui) e Konrad Bleyer-Simon (Eui), mentre è previsto l’intervento dei seguenti relatori: Paris Marx, Veronika Munk (Denník N), Ole Reißmann (Gruppo Spiegel), Catalina Albeanu (Cooperativa Display Europe), Sotiris Sideris (Centro per il giornalismo investigativo collaborativo/Reporters United), Elda Brogi (Eui), Roberta Carlini (Eui), Nisrine Salameh (Ifj), Anthony Bellanger (Ifj) e Konrad Bleyer-Simon (Eui). (anc)
PER APPROFONDIRE
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