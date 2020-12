Media | 04 Dic 2020 CONDIVIDI:

Consumi mediatici, il Censis: «Tengono radio e tv, ancora crisi per la stampa»

Nel 2019 aumentano gli utenti di internet e i possessori di smartphone. Diminuiscono i lettori di libri, stabili quelli dei quotidiani: nel 2007 erano il 67% degli italiani, l'anno scorso il 37,3%, in pratica gli stessi del 2018. Sono alcuni dei dati del 54° Rapporto sulla situazione sociale del Paese.

Il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, ricevuto dal presidente Mattarella in occasione della presentazione del 54° Rapporto (Foto: quirinale.it)

Nel 2019 la fruizione della televisione è stabile, ma si registra una flessione dei telespettatori della tv tradizionale (il digitale terrestre: -2,5% in un anno), mentre resta salda l'utenza della tv satellitare (-0,1%) e crescono significativamente la tv via internet (web tv e smart tv arrivano al 34,5% di utenza: +4,4% in un anno) e la mobile tv (che è passata dall'1% di spettatori nel 2007 all'attuale 28,2%, con un aumento del 2,3% solo nell'ultimo anno). Si combinano sempre di più programmazione lineare e palinsesti personali. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Censis. (A questo link la presentazione in videoconferenza del 54° Rapporto sulla situazione sociale del Paese).



La radio continua a rivelarsi all'avanguardia dentro i processi di ibridazione del sistema dei media. Complessivamente, i radioascoltatori sono il 79,4% degli italiani, stabili da un anno all'altro.



Si registra ancora un aumento dell'utenza di internet: dal 78,4% al 79,3% della popolazione, con una differenza positiva di quasi un punto percentuale in un anno. Gli italiani che utilizzano gli smartphone salgono dal 73,8% al 75,7% (con una crescita dell'1,9%, quando ancora nel 2009 li usava solo il 15% della popolazione).



Invece i media a stampa sono ancora in crisi, ma sembra essersi fermata l'emorragia di lettori. Quelli dei quotidiani, che nel 2007 erano il 67,0% degli italiani, si sono ridotti al 37,3% nel 2019, praticamente gli stessi di un anno prima (il 37,4% nel 2018). Le edizioni online dei giornali si attestano a una quota di utenza pari al 26,4% (la stessa di un anno fa: +0,1%).



Anche i lettori di libri in Italia continuano a diminuire anno dopo anno. Se nel 2007 il 59,4% degli italiani aveva letto almeno un volume nel corso dell'anno, nel 2019 il dato è sceso al 41,9%, ma sembra essersi fermata la caduta, dal momento che il dato risulta stabile rispetto all'anno precedente (-0,1%). Né gli e-book (letti solo dall'8,5% degli italiani, con una variazione nulla in un anno) hanno compensato la riduzione dei lettori.



I social network più popolari sono YouTube, utilizzato dal 56,7% degli italiani (ma il dato sale al 76,1% tra i 14-29enni), Facebook dal 55,2% (dal 60,3% dei giovani), Instagram dal 35,9% (dal 65,6% degli under 30). E WhatsApp è utilizzato dal 71% degli italiani: il 3,5% in più in un anno (si arriva all'88,9% dei 30-44enni, ma si scende al 30,3% tra gli over 65). I social network sono giudicati indispensabili dal 4,9% degli italiani, utili dal 48,6%, sono inutili secondo il 22,9% e addirittura dannosi per il 23,7%. (Ansa)