L'emiciclo di palazzo Madama (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

12 Lug 2023

Contrasto alla pirateria digitale, via libera definitivo alla legge

Il provvedimento, approvato all'unanimità al Senato, contiene misure per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'aula al Senato ha approvato all'unanimità, mercoledì 12 luglio 2023, il testo del ddl anti-pirateria trasmesso da Montecitorio. 140 i voti favorevoli. Il provvedimento, che ha già ottenuto il via libera della Camera il 22 marzo scorso, è quindi approvato in via definitiva.



La nuova legge contiene misure per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'autore, con l'obiettivo di agire in modo veloce ed efficace contro la pirateria, un fenomeno che ogni anno, si stima, fa perdere 1,7 miliardi di euro di fatturato a tutti i settori economici italiani colpiti, con ripercussioni anche in termini di occupazione: circa 9.400 i posti di lavoro messi a rischio.



Il provvedimento conferisce poteri all'Agcom per bloccare le piattaforme che diffondono illecitamente eventi live, tra cui sport, prime visioni di film e programmi di intrattenimento. A fronte della segnalazione dei titolari dei diritti è attributo all'Autorità il potere di ordinare, con intervento "tempestivo" entro 30 minuti, l'immediato oscuramento del sito che trasmette illegalmente il contenuto e "ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti" e così anche "i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali".



Tutti dovranno eseguire il provvedimento dell'Autorità "senza alcun indugio e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione" nei casi di contenuti trasmessi in diretta.