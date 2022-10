Un momento della firma del protocollo nella sede della Fnsi Un momento della firma del protocollo nella sede della Fnsi Un momento della firma del protocollo nella sede della Fnsi Un momento della firma del protocollo nella sede della Fnsi Un momento della firma del protocollo nella sede della Fnsi Un momento della firma del protocollo nella sede della Fnsi

05 Ott 2022

Cooperazione fra giornalisti, firmato il protocollo fra Fnsi e sindacato dell'Oman

Le due associazioni ribadiscono, fra l'altro, l'impegno per la difesa del diritto insopprimibile dei giornalisti di esercitare liberamente la propria professione e a operare per il rispetto della Dichiarazione Universale di diritti dell'Uomo. Prevista l'organizzazione di eventi congiunti, anche nell'ottica di contribuire ad avvicinare i due Paesi.

Un protocollo di cooperazione per rinsaldare la collaborazione fra i giornalisti di Italia e Oman. È stato firmato mercoledì 5 ottobre 2022 nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana dal segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso e dal presidente dell'Associazione dei Giornalisti dell'Oman, Dr Mohammed bin Mubarak Al Araimi.



La delegazione del sindacato dell'Oman si trovava a Roma per partecipare ai lavori dell'84° Congresso elettivo dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva in programma dal 3 al 6 ottobre.



Le due associazioni hanno ribadito, fra l'altro, l'impegno congiunto per la difesa del diritto insopprimibile dei giornalisti di esercitare liberamente la propria professione e di intervenire perché sia garantita la libertà di stampa e di opinione in entrambi i Paesi e a operare per il rispetto della Dichiarazione Universale di diritti dell'Uomo dell'Onu, anche al fine di garantire nell'esercizio della professione la libertà e i diritti dei giornalisti nel rispetto delle pari opportunità di genere.



Prevista, inoltre, l'organizzazione di eventi congiunti sui temi legati alla libertà di stampa, al lavoro dei giornalisti e ai media.



Con il memorandum, Fnsi e sindacato dei giornalisti dell'Oman intendono inoltre contribuire ad avvicinare i due Paesi, anche operando per facilitare il flusso di informazioni tra le due parti attraverso delle finestre di notizie fra le due istituzioni.