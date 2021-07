Coppa Italia, Usigrai: «La perdita dei diritti tv sconfitta pesante per la Rai»

02 Lug 2021

«Ennesimo atto di una assenza di strategia dei vertici aziendali sullo sport del Servizio Pubblico», denunciano i rappresentanti dei giornalisti, che anticipano: «Valuteremo con la redazione tutte le iniziative da intraprendere per tutelare Rai Sport».

«La perdita dei diritti tv della Coppa Italia è una sconfitta pesante per la Rai. È solo l'ennesimo atto di una assenza di strategia dei vertici aziendali sullo sport del Servizio Pubblico». Lo denuncia, in una nota, l'Esecutivo dell'Usigrai.



«Il mandato di questo vertice – incalzano i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico – si chiude con una batosta, che pagheremo noi nei prossimi anni, quando ormai loro saranno impegnati altrove. Ovviamente valuteremo con la redazione tutte le iniziative da intraprendere per tutelare Rai Sport. Il nuovo vertice che sarà nominato nei prossimi giorni dovrà affrontare questo tema come urgenza assoluta».