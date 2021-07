La home page di raisport.rai.it

02 Lug 2021

Rai Sport, Usigrai: «L'azienda nega il diritto di leggere un comunicato sindacale. Inqualificabile»

La decisione dopo che in mattinata era stato dato il via libera. «Violato il contratto di lavoro. Abbiamo già attivato i nostri avvocati con i quali valuteremo l'ipotesi di un ricorso per comportamento antisindacale», spiegano i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico.

«Inqualificabile il comportamento della Rai che ha negato il diritto della redazione di Rai Sport di leggere un comunicato sindacale durante la trasmissione Dribbling europei. La lettura del comunicato è un diritto sancito dal Contratto di lavoro. Ancor più grave il fatto che la decisione sia arrivata a pochi minuti della messa in onda, dopo che in mattinata era stato dato formalmente il via libera». Lo scrive, in una nota, l'Esecutivo Usigrai.



«Chiederemo spiegazioni ufficiali – proseguono i rappresentanti sindacali – intanto abbiamo già attivato i nostri avvocati con i quali al termine di questa giornata valuteremo l'ipotesi di un ricorso per comportamento antisindacale. In ogni caso, ricordiamo alla Rai che il comunicato sindacale deve essere letto oggi negli altri spazi già definiti».