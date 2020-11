Media | 19 Nov 2020 CONDIVIDI:

Copyright, primi accordi fra Google e gli editori francesi

Annunciata la firma di un'intesa nell'ambito dei negoziati sui diritti connessi al diritto d'autore, che prevedono una remunerazione per i contenuti utilizzati dalle piattaforme online. Prosegue intanto la trattativa con l'Alliance de la Presse d'Information Générale per un accordo quadro.

Il Ceo di Google Sundar Pichai

Google ha annunciato oggi la firma di un accordo con «un certo numero di editori della stampa quotidiana e di magazine francesi», tra cui Le Monde, Courrier International, L'Obs, Le Figaro, Libération, e L'Express, nel quadro dei negoziati sui cosiddetti diritti connessi al diritto d'autore. «Siamo attualmente in contatto con numerosi altri attori della stampa quotidiana nazionale e regionale, come anche della stampa magazine», aggiunge il colosso Usa in un messaggio pubblicato sul blog. Questi diritti connessi prevedono una remunerazione per i contenuti degli editori (in particolare, foto e video) utilizzati dalle piattaforme online.



In un primo tempo, Google si era rifiutato di pagare la stampa francese, scatenando un braccio di ferro con il settore. L'authority per la concorrenza ha poi ingiunto il gruppo statunitense a negoziare con gli editori. Una decisione confermata dalla Corte d'appello di Parigi. Oltre a questi primi accordi individuali, Google continua a trattare con l'Alliance de la Presse d'Information Générale su un accordo quadro. I negoziati dovrebbero arrivare a conclusione «prima della fine dell'anno». (Ansa – Parigi, 19 novembre 2020)