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Barbara Stefanelli e Fiorenza Sarzanini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Editoria 21 Apr 2026

Corriere della Sera, Barbara Stefanelli e Fiorenza Sarzanini nominate condirettrici

Venanzio Postiglione assumerà invece la direzione del settimanale 7.

Con un comunicato stampa pubblicato sul suo sito web martedì 21 aprile 2026 Rcs MediaGroup annuncia la nomina di Barbara Stefanelli, già vicedirettrice vicaria di Corriere della Sera e direttrice di 7, e di Fiorenza Sarzanini, già vicedirettrice, a condirettrici di Corriere della Sera, rispettivamente dalle sedi di Milano e Roma.

Venanzio Postiglione, vicedirettore di Corriere della Sera, assumerà invece la direzione del settimanale 7 e proseguirà nel ruolo di editorialista del quotidiano e di responsabile delle attività legate alle celebrazioni dei 150 anni del giornale.

Le nuove nomine, che troveranno efficacia dalla metà di maggio 2026, «aprono a un percorso di successivi cambiamenti che coinvolgeranno il gruppo dirigente del quotidiano, il suo assetto organizzativo e i progetti editoriali volti all’ulteriore rafforzamento di Corriere della Sera».

Il direttore Luciano Fontana ha evidenziato che «le nomine di Barbara Stefanelli e di Fiorenza Sarzanini a condirettrici di Corriere della Sera confermano e valorizzano le grandi capacità già dimostrate dalle due colleghe nei rispettivi ruoli. Questo rafforzamento della direzione del giornale consentirà di aprire e governare al meglio un’ulteriore e rilevante fase di innovazione del quotidiano».

Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup, ha aggiunto: «Il Corriere della Sera, in un contesto di mercato sempre più sfidante e articolato, con queste nomine pone le basi per dare il via a un nuovo e importante processo di sviluppo che coinvolgerà tutto il quotidiano e i suoi giornalisti». Cairo ha concluso: «A Barbara Stefanelli, Fiorenza Sarzanini e Venanzio Postiglione i miei migliori auguri di buon lavoro». (anc)

@fnsisocial
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