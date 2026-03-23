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Leonardo Maria del Vecchio, presidente di Lmdv Capital (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Editoria 16 Mag 2026

Editoriale Nazionale, chiusa l’operazione con il gruppo Monrif: l’80% passa a Lmdv

Leonardo Maria del Vecchio «conferma il proprio impegno nel settore dell'informazione e dei media, con l'obiettivo di garantire continuità a un modello autorevole, indipendente e di qualità».

Lmdv Media, in una nota riportata dall’Adnkronos sabato 16 maggio 2026, rende noto di aver perfezionato il closing dell'operazione relativa all'acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all'80% di En, Editoriale Nazionale dal gruppo Monrif S.p.A. che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn. Con questo passaggio, Leonardo Maria Del Vecchio «conferma il proprio impegno nel settore dell'informazione e dei media, con l'obiettivo di garantire continuità a un modello autorevole, indipendente e di qualità».

Del Vecchio prosegue: «Oggi si apre una nuova pagina per questo gruppo editoriale. Voglio ringraziare la famiglia Riffeser per il lavoro e la storia costruita in questi anni, e tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla qualità di queste testate. Il nostro obiettivo è costruire nel segno della continuità, preservando identità, eccellenza e valore umano. Credo in un percorso fatto di ascolto e rispetto, capace di rafforzare il ruolo di un giornalismo autorevole anche per le nuove generazioni».

Andrea Riffeser Monti aggiunge: «Siamo lieti di aver concluso questo accordo con Leonardo Del Vecchio e di poter continuare a collaborare con lui e il team di Lmdv Capital per un'informazione libera, autorevole e radicata sul territorio».

Il progetto, evidenzia la nota di Lmdv Capital, «si fonda su investimenti orientati all'innovazione e alla valorizzazione delle persone, con particolare attenzione al rafforzamento della qualità editoriale e al contributo di giornalisti di alto profilo che da sempre caratterizzano il gruppo. In questo percorso, sarà ribadito il ruolo centrale delle redazioni locali e del loro profondo radicamento nei territori, come espressione di competenze, identità e capacità di interpretare le specificità delle comunità di riferimento. Allo stesso tempo - si conclude il comunicato - l'obiettivo è costruire un ponte solido con le nuove generazioni, accompagnandole verso un rapporto più consapevole e qualificato con l'informazione». (anc)

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