L’arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro alla Scala (Foto: quirinale.it)

06 Mar 2026

Corriere della Sera, festa per i 150 anni con Mattarella

All’appuntamento al Teatro alla Scala a Milano presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il segretario della Cgil Maurizio Landini, la segretaria Pd Elly Schlein, il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, l'ex premier Mario Monti e Liliana Segre. Gli auguri al giornale di Papa Leone e della premier Giorgia Meloni.

Si è svolto al Teatro alla Scala di Milano venerdì 6 marzo 2026 l’evento che ha dato l'avvio alle celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera. Come riporta il sito web del quotidiano un applauso scrosciante ha accolto l’arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il segretario della Cgil Maurizio Landini, la segretaria Pd Elly Schlein, il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, l'ex premier Mario Monti e Liliana Segre.



Dopo l'inno nazionale, si sono susseguiti gli interventi del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del sovrintendente del Teatro Fortunato Ortombina, del direttore Luciano Fontana e dell'editore Urbano Cairo. L'orchestra della Scala diretta da Alexander Soddy ha eseguito brani dalla Norma di Bellini e dal Crepuscolo degli dei di Wagner. Poi Cristiana Capotondi e Serena Rossi hanno ripercorso la storia del giornale, dalla prima uscita nella sera del 5 marzo 1876 ad oggi, ricordando contributi come quelli di Pasolini, di Oriana Fallaci, di vittime del terrorismo come il giornalista Walter Tobagi e dell'inviata Maria Grazia Cutuli uccisa in Afghanistan, cui è stato tributato un lungo applauso.



Dopo l’intervento di alcuni esponenti dell’imprenditoria il saluto finale è stato a cura del direttore del Corriere, Luciano Fontana: «Abbiamo un grosso peso sulle spalle da portare nel futuro. Cercheremo di scrivere i prossimi 150 anni del nostro giornale. Buon compleanno, Corriere!».



Sull’inserto speciale ‘Il mio Corriere’ in edicola per l’anniversario, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato: «Il Corriere nella sua gloriosa storia non ha mai dimenticato la sua missione fondativa: informare i cittadini in modo autorevole e contribuire alla forza e alla solidità della nostra democrazia».



In una lettera al direttore Fontana anche Papa Leone ha voluto fare gli auguri al Corriere della Sera: «Da 150 anni la vostra storia è intrecciata con quella dell'Italia, testimoniando il ruolo della carta stampata come veicolo di diffusione non solo delle notizie, ma anche delle idee e della cultura come fermento vivo della società che il vostro giornale ha contribuito a edificare». Il Pontefice ha concluso: «Tanti auguri per questo anniversario, che testimonia il legame profondo che vi lega all'Italia e che vi incoraggia a coltivare insieme le vostre radici e il vostro futuro. Buon cammino!». (anc)