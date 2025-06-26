CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Giuseppe Ondei, presidente della Corte d’Appello di Milano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Giudiziaria 31 Gen 2026

Corte d’Appello di Milano: «Morbosità e distorsione della realtà con processi in Tv»

Il presidente Giuseppe Ondei ha parlato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si tiene alla presenza anche del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

«Anche quest'anno nel nostro Distretto purtroppo si sono svolti procedimenti e processi accomunati da morbosità massmediatica. Il che, lungi dall'offrire resoconti rispondenti al diritto-dovere di informazione, irrinunciabile in ogni ordinamento giuridico democratico, ne ha comportato una 'celebrazione parallela' - con massima spettacolarizzazione e approccio culturale distorcente e 'riduttivista' - da parte dei cosiddetti 'sacerdoti della verità quotidiana'. Qualcuno, in modo icastico, ha parlato di 'media-evo' della giustizia penale». È uno dei passaggi, riportato dall’Adnkronos sabato 31 gennaio 2026, dell'intervento del presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si tiene alla presenza anche del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il riferimento implicito è al caso Garlasco, ai processi  Pifferi, Impagnatiello o Ferragni. (anc)

@fnsisocial
Giudiziaria
06 Nov 2025
Dossieraggi, la procura di Roma ha chiuso le indagini per 23 persone
Giudiziaria
07 Ott 2025
Puglia, Fnsi e Assostampa: «Vicini a Marilù Mastrogiovanni»
Giudiziaria
26 Giu 2025
Vicenza, botte al cronista: la giudice ammette Sgv come parte civile
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni15 Gen 2026
Marilù Mastrogiovanni, battute finali dei processi per diffamazione
Media03 Dic 2025
Mfe, da Rti e Medusa Film azione legale contro Perplexity AI per violazione del diritto d'autore
Associazioni04 Nov 2025
Lecce, ennesima udienza per Marilù Mastrogiovanni. Fnsi e Assostampa Puglia accanto alla collega
Associazioni02 Set 2025
Vicenza, cronista aggredito allo stadio: Sindacato giornalisti risarcito
Associazioni11 Lug 2025
Processo Grillo, legale di un imputato attacca la stampa. Assostampa e Odg Liguria: «Confonde giornalisti e opinionisti tv»
Libertà di informazione02 Lug 2025
Report: «Fazzolari ci chiede un risarcimento di 100mila euro»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits