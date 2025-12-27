CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Marilù Mastrogiovanni nel 2017 con l'allora segretario Fnsi, Raffaele Lorusso
Associazioni 15 Gen 2026

Marilù Mastrogiovanni, battute finali dei processi per diffamazione

Venerdì 16 gennaio 2025 nuova udienza a Lecce. «La raffica di querele, molte delle quali dichiarate infondate dalla magistratura, è iniziata nel 2017, quando furono anche sequestrati alcuni articoli del giornale che ha fondato e che dirige», ricorda l'Assostampa Puglia, da sempre al fianco della collega.

Si celebreranno domani, 16 gennaio 2026, al Tribunale di Lecce, le battute finali degli ultimi due processi che vedono la giornalista Marilù Mastrogiovanni imputata per diffamazione a seguito di querele presentate da componenti dell'ex giunta comunale e dall'ex sindaco di Casarano. La raffica di querele, molte delle quali dichiarate infondate dalla magistratura, è iniziata nel 2017, quando furono anche sequestrati alcuni articoli del giornale che ha fondato e che dirige, "Il Tacco d'Italia".

«Nei suoi articoli la collega Mastrogiovanni ha cercato di portare alla luce i collegamenti tra la sacra corona unita salentina e i "colletti bianchi" locali, con inchieste su reati ambientali, corruzione, traffico di droga e armi, business dell'immigrazione, i retroscena di omicidi e agguati mafiosi, gli affari della Scu in tutti i comparti dell'economia del Salento e i suoi collegamenti con le mafie transnazionali», ricorda in una nota l'Associazione della Stampa di Puglia.

«Le inchieste - prosegue l'Assostampa - anche quella per cui la collega dovrà affrontare i due processi di domani, hanno avuto riconoscimenti: l'ultimo è il calendario istituzionale 2026 della Direzione investigativa antimafia nazionale, che l'ha annoverata tra i "volti femminili dell'antimafia" come simbolo del giornalismo investigativo, dedicandole il mese di marzo».

Assostampa Puglia, insieme con l'Ordine dei giornalisti e la Fnsi, ha più volte espresso solidarietà alla collega, anche chiedendo il ritiro delle querele e dei manifesti affissi contro di lei. (mf)

@fnsisocial
Associazioni
13 Gen 2026
Assostampa Trapani: «Editore assente, Telesud verso la liquidazione»
Associazioni
12 Gen 2026
Sga: «Irregolare il bando dell'Ente Parco Gran Sasso Laga. Per mansioni da ufficio stampa non prevede iscrizione all'Odg»
Associazioni
10 Gen 2026
Catania, Schifani in visita a Sant'Egidio. Protesta Assostampa Sicilia: «Giornalisti esclusi»
 Le altre news

Articoli correlati

Anniversario08 Gen 2026
Beppe Alfano, a 33 anni dall'omicidio il ricordo con due iniziative a Barcellona Pozzo di Gotto
Minacce07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
Formazione05 Gen 2026
Il ruolo dei media nell'educazione finanziaria: corso di formazione il 12 febbraio
Anniversario05 Gen 2026
42 anni fa l'omicidio Fava, Assostampa Sicilia: «Un giornalista che resta di esempio per le nuove generazioni»
Lutto02 Gen 2026
Siracusa, morto Corrado Maiorca. Il cordoglio di Assostampa Sicilia
Formazione27 Dic 2025
'Post Brexit, Europa e Regno Unito tornano a riavvicinarsi': il 14 gennaio corso di formazione in Fnsi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits