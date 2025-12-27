Marilù Mastrogiovanni nel 2017 con l'allora segretario Fnsi, Raffaele Lorusso

15 Gen 2026

Marilù Mastrogiovanni, battute finali dei processi per diffamazione

Venerdì 16 gennaio 2025 nuova udienza a Lecce. «La raffica di querele, molte delle quali dichiarate infondate dalla magistratura, è iniziata nel 2017, quando furono anche sequestrati alcuni articoli del giornale che ha fondato e che dirige», ricorda l'Assostampa Puglia, da sempre al fianco della collega.

Si celebreranno domani, 16 gennaio 2026, al Tribunale di Lecce, le battute finali degli ultimi due processi che vedono la giornalista Marilù Mastrogiovanni imputata per diffamazione a seguito di querele presentate da componenti dell'ex giunta comunale e dall'ex sindaco di Casarano. La raffica di querele, molte delle quali dichiarate infondate dalla magistratura, è iniziata nel 2017, quando furono anche sequestrati alcuni articoli del giornale che ha fondato e che dirige, "Il Tacco d'Italia".



«Nei suoi articoli la collega Mastrogiovanni ha cercato di portare alla luce i collegamenti tra la sacra corona unita salentina e i "colletti bianchi" locali, con inchieste su reati ambientali, corruzione, traffico di droga e armi, business dell'immigrazione, i retroscena di omicidi e agguati mafiosi, gli affari della Scu in tutti i comparti dell'economia del Salento e i suoi collegamenti con le mafie transnazionali», ricorda in una nota l'Associazione della Stampa di Puglia.



«Le inchieste - prosegue l'Assostampa - anche quella per cui la collega dovrà affrontare i due processi di domani, hanno avuto riconoscimenti: l'ultimo è il calendario istituzionale 2026 della Direzione investigativa antimafia nazionale, che l'ha annoverata tra i "volti femminili dell'antimafia" come simbolo del giornalismo investigativo, dedicandole il mese di marzo».



Assostampa Puglia, insieme con l'Ordine dei giornalisti e la Fnsi, ha più volte espresso solidarietà alla collega, anche chiedendo il ritiro delle querele e dei manifesti affissi contro di lei. (mf)