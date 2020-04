Associazioni | 10 Apr 2020 CONDIVIDI:

Covid-19, diritto di cronaca 'multato' a Monselice. Sindacato Veneto e Fnsi: «Episodio inaccettabile»

Nicola Cesaro, del Mattino di Padova, si trovava davanti all'ospedale di Schiavonia per seguire la protesta di 22 sindaci della zona che chiedevano la graduale riapertura alla popolazione di una parte delle attività ordinarie del nosocomio, ora Covid Hospital. Tutti i presenti denunciati per assembramento.

Agenti di polizia locale in servizio (Foto: ansa.it)

Il diritto di cronaca viene "multato" a Monselice. Lo denuncia il Sindacato giornalisti Veneto che, in una nota pubblicata sul proprio sito web, spiega: «Il comandante dei vigili del comune padovano ha denunciato per assembramento il cronista del Mattino di Padova, Nicola Cesaro. Un inaccettabile episodio di abuso, un tentativo di intimidire la stampa».



Il collega si trovava davanti all'ospedale di Schiavonia per seguire la protesta di 22 sindaci della zona che chiedevano, come riporta l'Ansa, «la graduale riapertura alla popolazione locale di una parte delle attività ordinarie del nosocomio, ora divenuto Covid Hospital».



Non è servito a nulla qualificarsi come cronista ed esibire la regolare autocertificazione che motivava la presenza per ragioni di lavoro: Cesaro è stato ugualmente denunciato. «Indossavo la mascherina, rispettavo la distanza di sicurezza, ho spiegato perché ero lì», ha spiegato il giornalista. Denunciati anche gli amministratori locali.