Covid-19, Inpgi sospende l'accoglienza del pubblico

La decisione in adesione alle raccomandazioni espresse dalle autorità competenti in materia sanitaria per contenere i rischi di diffusione dell'infezione da Coronavirus. Tutti i servizi di informazione e assistenza agli iscritti restano garantiti a distanza. I recapiti utili.

La sede dell'Inpgi

In adesione alle raccomandazioni espresse dalle autorità competenti in materia sanitaria per contenere i rischi di diffusione dell'infezione da Covid-19, il servizio di accoglienza presso la sede Inpgi di via Nizza a Roma è momentaneamente sospeso, in via precauzionale e per contribuire a limitare gli spostamenti. Lo comunica l'istituto all'indomani delle ultime disposizioni governative.



Tutti i servizi di informazione e assistenza agli iscritti restano in ogni caso garantiti a distanza. «Tenuto conto che i consueti recapiti degli uffici presenti sul sito potrebbero subire variazioni per effetto delle misure logistiche e organizzative conseguenti alla situazione di emergenza in atto», precisa l'Ente, per favorire la centralizzazione e il successivo smistamento delle richieste gli iscritti possono inviare una mail – corredata da un recapito telefonico di contatto – ai seguenti indirizzi, ripartiti per tematica:

Presidenza e Organi collegiali: posta@inpgi.it

Direzione Generale: direzione_generale@inpgi.it

Prestazioni: prestazioni@inpgi.it

Entrate Contributive: contributi@inpgi.it

Gestione Separata (INPGI 2): gestione_separata@inpgi.it

Servizio Organizzazione, Studi e attività ispettiva: studi.vigilanza@inpgi.it

Acquisti e Appalti: areappalti@inpgi.it

Amministrazione e Finanza: amm_finanza@inpgi.it

Sistemi informatici: sistemi_informativi@inpgi.it

Supporto gestione immobiliare: immobiliare@inpgi.it