Media | 01 Set 2020

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, online la procedura per l'invio delle domande

Fino al 30 settembre è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al beneficio per l'anno 2020 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Tutte le informazioni utili sul sito web del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La sede del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

Dal 1° al 30 settembre 2020 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2020 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, Spid o Cns.



Lo rende noto il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che, in una nota pubblicata sul sito web, spiega come rimangano comunque valide le comunicazioni già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, «sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d'imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative, che hanno introdotto modifiche alla disciplina dell'agevolazione per l'anno 2020».



Il Die ricorda inoltre che, successivamente all'invio della "comunicazione per l'accesso", dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la "dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti effettivamente realizzati.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del Dipartimento.