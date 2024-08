(Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

31 Lug 2024

Dazn, Fnsi: «Solidarietà ai colleghi, li tuteleremo in tutti i modi»

Dopo essersi aggiudicata i diritti della trasmissione della Serie A per cinque stagioni, la piattaforma «dichiara 14 esuberi su 32 giornalisti per cercare di raggiungere una redditività che non ha avuto fino ad ora».

La giunta della Federazione nazionale della Stampa, riunita in assemblea a Roma mercoledì 31 luglio 2024 con le Associazioni Territoriali di Stampa, «esprime solidarietà ai colleghi di Dazn al centro di un vortice di tensioni che l’azienda ha strumentalmente posto in atto per liberarsi di metà del personale giornalistico. Diffida Dazn dal proseguire con pressioni individuali al limite della legge, finalizzate al convincimento forzato all’uscita dei colleghi, nella stragrande maggioranza dei casi giovani giornalisti con famiglia a carico».



Dopo essersi aggiudicata i diritti della trasmissione della Serie A per cinque stagioni, Dazn «dichiara 14 esuberi su 32 giornalisti per cercare di raggiungere una redditività che non ha avuto fino ad ora».



La Fnsi, nella mozione approvata all’unanimità, rende noto che «si attiverà in ogni modo per tutelare i colleghi, compreso il coinvolgimento dei vertici della Lega Serie A, dei ministeri e degli organi competenti, al fine di verificare se le politiche di riduzione del personale poste in atto dalla multinazionale inglese siano consone ai contenuti del bando di assegnazione dei diritti alla trasmissione delle partite di Serie A predisposto dalla Lega Serie A e aggiudicato a DAZN, ai valori di diffusione dello sport e della cultura sportiva legata al calcio e alle regole di finanziamento e di aiuto alle aziende in difficoltà».



Alla luce delle dichiarazioni del Ceo di Dazn, Shay Segev, che ha annunciato come nel 2024 il gruppo «raggiungerà la redditività», la giunta della Fnsi fa notare che ciò «non può essere fatto basandosi solo sul sacrificio occupazionale dei colleghi giornalisti».