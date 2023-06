Matteo Renzi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

31 Mag 2023

Di Trapani: «Giornalisti intercettati dai servizi? Urgente fare chiarezza su quanto denunciato da Renzi»

L'ex premier commenta in una intervista a Repubblica le rivelazioni dell'ultimo libro di Paolo Madron e Luigi Bisignani. «Serve un intervento del sottosegretario Mantovano. E ci aspettiamo una verifica anche da parte del Copasir», dice il presidente Fnsi.

«Decine di giornalisti intercettati dagli apparati di intelligence? Ritengo che sia urgente fare chiarezza su quanto denunciato da Matteo Renzi». Così, sui social, il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, commenta quanto dichiarato in una intervista a Repubblica dall'ex premier a proposito delle rivelazioni contenute nell'ultimo libro di Paolo Madron e Luigi Bisignani.



«È vero che numerosi giornalisti sono stati intercettati in maniera preventiva? Per quali ragioni di "sicurezza nazionale"? E che utilizzo è stato fatto di quelle intercettazioni?», chiede Di Trapani.



«Serve – conclude il presidente Fnsi – un intervento chiarificatore del sottosegretario Alfredo Mantovano. E ci aspettiamo una verifica anche da parte del Copasir».