La locandina della giornata

06 Set 2021

Dieci anni del premio Roberto Morrione, il 9 settembre giornata di incontri in diretta dalla Casa delle donne

In programma un evento valido ai fini della formazione professionale continua dei giornalisti, un dibattito cui è prevista la partecipazione, fra gli altri, del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, e una iniziativa con i finalisti e i tutor delle 10 edizioni della kermesse, con la partecipazione speciale di Sigfrido Ranucci.

L'associazione Amici di Roberto Morrione organizza per giovedì 9 settembre 2021, dalle 10 alle 22, nella sede della Casa internazionale delle donne di Roma, una giornata di incontri per celebrare il decennale dell'omonimo premio e ricordare Roberto Morrione a dieci anni dalla sua scomparsa.



Gli incontro sono organizzati con il sostegno della Rai e della Regione Lazio. Sono previsti crediti formativi per i giornalisti che si iscrivono tramite la piattaforma Sigef al seminario in programma la mattina.



«I posti in presenza sono esauriti, ma gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla pagina Fb, sul canale YouTube e sul sito www.premiorobertomorrione.it», spiegano i promotori.



Di seguito il programma della giornata, cui parteciperà, fra gli altri, anche il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti.



Dalle 10 alle 13, incontro di formazione "Fidati di me. Giornalisti, fonti e intercettazioni: triangolazioni tra informazione e giustizia", condotto da Stefano Lamorgese con gli interventi di Laura Silvia Battaglia, Giulio Vasaturo, Elisa Marincola, Valerio Cataldi.



Dalle 17 alle 19, dibattito su "Giornalismo e Cittadinanza Attiva: la lezione di Roberto Morrione". Conduce Marino Sinibaldi, partecipano: don Luigi Ciotti, Laura Boldrini, Mariangela Gritta Grainer, Giuseppe Giulietti.



Dalle 20 alle 22, infine, incontro con i finalisti e i tutor dei 10 anni del premio, con la partecipazione speciale di Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report Rai3. Conducono Marina De Ghantuz Cubbe (vincitrice nel 2019) e Diego Gandolfo (vincitore nel 2015 del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo).