La copertina del rapporto (Foto: mastergiornalismotorino.it)

17 Giu 2025

Digital News Report Italia, presentata a Torino l'edizione 2025

Il rapporto presentato dal Master di giornalismo dell'ateneo piemontese martedì 17 giugno 2025. Dai dati emerge il «paradosso italiano»: nonostante l'interesse per le notizie sia diminuito in un decennio dal 70 al 40%, gli italiani continuano a consultare le news con frequenza elevata.

Nonostante l'interesse per le notizie sia diminuito drasticamente in un decennio dal 70% al 40%, gli italiani continuano a consultare le news con frequenza elevata. In questo scenario, la tv mantiene una solida leadership, mentre l'online fa fatica a trovare slancio e le testate locali registrano un grande successo ricucendo la fiducia con i lettori, che invece dubitano sempre di più dell'attendibilità di influencer e figure politiche.



È il 'paradosso italiano' dell'editoria fotografato dal Digital News Report Italia 2025. L'analisi è il risultato di un lavoro congiunto tra Alessio Cornia, professore alla Dublin City University, e il Master in Giornalismo Giorgio Bocca dell'Università di Torino a cui hanno collaborato tre autori del Master: Marco Ferrando, Paolo Piacenza e Celeste Satta.



«Il caso italiano continua a rappresentare un osservatorio privilegiato per analizzare le dinamiche dell'ecosistema informativo: a una progressiva erosione dell'interesse dichiarato si affianca una fruizione delle notizie ancora intensa», dice Corna.



«I media locali dimostrano che si può ricostruire un rapporto di fiducia con il pubblico: una indicazione importante per tutto il sistema dei media», aggiungono Scomparin, direttrice scientifica del Master in Giornalismo Giorgio Bocca, e Ferrando, direttore delle testate del Master e vicedirettore di Avvenire.



I risultati sono stati al centro di un incontro nella sede del Master con gli interventi di Corna e Scomparin; Riccardo Terzi, Head of News & Publishers Partnerships Italy & Cee per Google; Chiara Albanese, Italy Bureau Chief di Bloomberg News; Giuseppe Bottero, vicedirettore de La Stampa; Mario Calabresi, direttore di Chora Media; Paola Molino, direttrice de L'Eco del Chisone e Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale. Il dibattito è stato moderato da Ferrando e Marco Rubino, Managing Partner di Community.



Il Digital News Report Italia è stato realizzato con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Google, vede coinvolti come partner Community, Associazione Nazionale della Stampa Online e Festival Glocal, e ha il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti, dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino. (Ansa - 17 giugno 2025)



Il Digital News Report Italia 2025 è disponibile sul sito web del Master in Giornalismo Giorgio Bocca (qui il link diretto).