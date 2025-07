Il senatore di FdI Salvo Pogliese (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

22 Lug 2025

DL Ilva, FdI ritira l'emendamento su prescrizione e decadenza dei crediti di lavoro

Lo annuncia martedì 22 luglio 2025 il senatore Salvo Pogliese, capogruppo in commissione Industria a palazzo Madama. Contro il testo si era pronunciata anche la Fnsi, con la segretaria generale Alessandra Costante che aveva bollato la norma come «un vergognoso colpo di mano».

Fratelli d'Italia ritirerà l'emendamento al Dl Crisi Industriali che propone modifiche alla legge in termini di prescrizione e di decadenza in materia di crediti di lavoro e determinazione giudiziale della retribuzione dei lavoratori. Lo annuncia, martedì 22 luglio 2025, lo stesso firmatario del testo, il senatore Salvo Pogliese, capogruppo in commissione Industria del Senato, spiegando che la decisione è stata presa «a causa dei tempi troppo stringenti di conversione del decreto Ilva fissati per il 25 agosto».



Pogliese aggiunge che l'emendamento verrà ripresentato «all'interno di un altro provvedimento legislativo con tempi più adeguati alla sua discussione», ritenendo «opportuno che questo emendamento sia oggetto di un articolato dibattito in Commissione, data l'importanza e la delicatezza del tema». Ma le opposizioni alzano le barricate, con esponenti del Pd, Avs e M5S (sia deputati che senatori) che, da una parte accolgono con soddisfazione la notizia, dall'altra avvertono di essere pronti a contrastare l'eventuale riproposizione del testo.



Testo che aveva suscitato le proteste anche dei sindacati, e che era stato bocciato dalla Fnsi, con la segretaria generale Alessandra Costante che aveva subito bollato «l'operazione di Pogliese» come «un vergognoso colpo di mano», un «intervento a gamba tesa sui giudici del lavoro, sulla Corte di Cassazione, sulla Corte Costituzionale e anche sulla Costituzione senza avere il coraggio di annunciarlo pubblicamente». (mf)