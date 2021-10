I libri 'È l'agenzia, bellezza!' e 'Pezzi di storia' di Stefano Polli e Cesare Protettì (Foto: cdgedizioni.it)

22 Ott 2021

'È l'agenzia, bellezza!' e 'Pezzi di storia', il 26 ottobre doppia presentazione in Fondazione Murialdi

Un incontro per illustrare i due volumi, editi da Istimedia, di cui sono autori e curatori Stefano Polli, vicedirettore dell'Ansa e Cesare Protettì, già direttore del Master di giornalismo della Lumsa. Introduce e modera Giancarlo Tartaglia. Appuntamento alle 17 in via Augusto Valenziani 10/A-11, a Roma.

Martedì 26 ottobre 2021, alle 17, nella sala conferenze della Fondazione Murialdi, via Augusto Valenziani 10/A-11, presentazione dei libri "È l'agenzia, bellezza! Storia, teoria e tecnica del giornalismo d'agenzia" (seconda edizione) e "Pezzi di storia", editi da Istimedia, di cui sono autori e curatori Stefano Polli, vicedirettore dell'Ansa e Cesare Protettì, già direttore del Master di giornalismo della Lumsa.



Oltre agli autori sarà presente anche Max Lanzi, direttore dell'agenzia ADG Informa e di Istimedia, la nuova denominazione della casa editrice del Centro di documentazione giornalistica di piazza di Pietra a Roma che con il libro "Pezzi di storia" inaugura la nuova collana "Reporter". Al libro hanno contribuito, con le loro testimonianze, una quarantina di giornalisti di varie agenzie di stampa italiane e straniere.



Il segretario generale della Fondazione, Giancarlo Tartaglia, introdurrà gli interventi degli autori e dell'editore, Max Lanzi. Sarà presente anche l'ex direttore dell'Ansa Giampiero Gramaglia, che ha dato un importante contributo ai due libri.



Per partecipare è necessario il green pass ed è obbligatoria la prenotazione alla mail della Fondazione fondazionemurialdi@tiscali.it. È prevista la diretta streaming della presentazione sulla pagina Facebook della casa editrice.