Bice Biagi nel 2008 (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

16 Mar 2023

È morta Bice Biagi, figlia di Enzo. Il cordoglio della Fnsi

Giornalista e scrittrice, una vita in prima linea per la libertà di stampa e i diritti delle donne. «Forte, determinata, attenta», ricorda il sindacato. Aveva 75 anni.

È morta Bice Biagi, figlia di Enzo, giornalista e scrittrice. Lo rende noto Articolo 21, associazione alla quale Bice Biagi contribuiva nel ruolo di garante. Originaria di Bologna, 75 anni, si è spenta giovedì 16 marzo 2023.



Dall'attentato di piazza Fontana fino alla rivoluzione culturale del '68 e agli anni 70 è stata testimone dei profondi cambiamenti del mondo e della società che ha raccontato da protagonista.



«Forte. Determinata. Attenta», ricorda la Federazione nazionale della Stampa italiana, che, in una nota, «si stringe alla famiglia ed esprime cordoglio per la morte di Bice Biagi: sempre dalla parte delle donne, strenuamente impegnata contro i bavagli e nella difesa dei valori costituzionali».



Anche per questo Bice fu tra le fondatrici di Articolo 21, all'indomani dell'editto bulgaro che prese di mira il papà Enzo, e del Centro documentale a lui dedicato a Pianaccio, vicino Bologna.



«Ho imparato da mio padre che, a rendere "davvero libera" una donna, era soprattutto il lavoro. Su tale principio ho basato la mia attività di giornalista e quella personale», diceva di sé.



«Una perdita dolorosa, un vuoto incolmabile come quello lasciato da Enzo, tra i fondatori insieme a Bice di Articolo 21», si legge sul sito web dell'associazione.