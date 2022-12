Un momento della riunione online del Gendeg Efj

16 Dic 2022

Efj, nasce il Gender and Diversity Expert Group

Prima riunione del nuovo organismo dedicato alle questioni di genere e disabilità. Elette la presidente, la giornalista spagnola Elena Tarifa, e la vice, l'ucraina Lina Kushch. Focus su disparità, odio in rete, violenza, progressioni di carriera, linguaggio.

Prima riunione, venerdì 16 dicembre 2022, via Zoom, del Gendeg (Gender and Diversity Expert Group), il nuovo gruppo della Federazione europea dei giornalisti, costituito dallo Steering Committee guidato da Maja Sever per le questioni di genere e la disabilità. Con Anna Del Freo, componente italiana del Comitato Esecutivo della Efj, era presente anche Mimma Caligaris, presidente della Cpo Fnsi.



Durante l'incontro sono state elette la presidente, la spagnola Elena Tarifa, e la vice, l'ucraina Lina Kushch, collegata dall'interno della metropolitana, dove molte persone si sono rifugiate, per ore, dopo l'allarme bomba, a testimonianza della situazione di un popolo intero e di chi, in quella nazione aggredita e invasa, garantisce l'informazione, tra difficoltà enormi.



Tutte le componenti e i componenti del Gruppo hanno sottolineato la volontà di creare sinergie per affrontare temi di genere, dalla disparità all'odio in rete, dalla violenza alle progressione di carriera e al linguaggio, dalla sicurezza al cyberbulling, portando all'interno del Gendeg le esperienze dei sindacati di appartenenza, per creare percorsi comuni su istanze che riguardano la professione.



Temi già inseriti nell'ordine dei giorno del meeting in presenza in programma a Bruxelles il 12 gennaio 2023.