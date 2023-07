Un'operazione di salvataggio in mare della nave Geo Barents di Msf (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

20 Lug 2023

Efj, una nuova guida per raccontare le migrazioni

Scritto dalla giornalista e saggista belga Anne-Marie Impe nell'ambito del progetto europeo Nouvelles Perspectives, il documento è il risultato di diversi cicli di formazione ed eventi organizzati dalle associazioni partner fra cui Cospe e Carta di Roma.

La Federazione europea dei giornalisti (Efj) ha pubblicato una nuova guida intitolata "Come coprire le migrazioni in modo etico e pertinente" (qui il link diretto), scritta dalla giornalista e saggista belga Anne-Marie Impe nell'ambito del progetto europeo Nouvelles Perspectives.



«I media contribuiscono a plasmare la percezione che le persone hanno della migrazione. È quindi essenziale che i giornalisti evitino di rafforzare le paure e i pregiudizi sui migranti, e in particolare che bandiscano dal loro vocabolario le parole "orde", "invasione", "ondata" o "tsunami" per descrivere il fenomeno», spiega l'autrice.



La guida è il risultato di diversi cicli di formazione ed eventi organizzati nell'ambito del progetto Nouvelles Perspectives dalle associazioni partner, tra cui Cospe, Federazione europea dei giornalisti, Village Pilote, Associazione Carta di Roma, Associazione G2 Senegal Valdera.



Attraverso la formazione dei giornalisti, le coproduzioni mediatiche e le campagne, Nouvelles Perspectives mira a diffondere una migliore comprensione delle cause e dei meccanismi della migrazione e delle narrazioni e contro-narrazioni a cui essa dà luogo.



Avviato nel marzo 2022, il progetto si è concluso nel maggio 2023 e ha ricevuto il cofinanziamento del Fondo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione (Amif) dell'Unione europea. (Da: cartadiroma.org)