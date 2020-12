Contratti | 23 Dic 2020 CONDIVIDI:

Ex Fissa, in pagamento la rata 2020

Il versamento della tranche di 3.000 euro, per complessivi 6,4 milioni di euro circa – spiega il blog InpgiNotizie.it – è stato disposto dalla Commissione paritetica di gestione del Fondo, costituita tra la Fnsi e la Fieg, per conto della quale l'Inpgi assolve funzioni attuative.

È in pagamento da mercoledì 23 dicembre 2020 la consueta rata annuale della prestazione contrattuale integrativa 'Ex Fissa' in favore di oltre 2.100 giornalisti. Lo rende noto l'Inpgi tramite il blog InpgiNotizie.it.



«Il pagamento della tranche – si legge – di importo unitario di 3.000 euro, per complessivi 6,4 milioni di euro circa, è stato infatti disposto dalla Commissione paritetica di gestione del relativo Fondo, costituita tra la Fnsi e la Fieg, per conto della quale l'Inpgi assolve, come è noto, funzioni meramente attuative».