Ex Fissa, in pagamento la rata per l'anno 2023

22 Nov 2023

Ex Fissa, in pagamento la rata per l'anno 2023

Sulla base degli accordi con Fnsi e Fieg, giovedì 23 novembre l'Inpgi provvederà, anche quest'anno in via straordinaria, a versare agli aventi diritto la somma di 3mila euro lordi relativa al 2023 e ad effettuare le conseguenti operazioni di sostituto d'imposta.

Giovedì 23 novembre 2023 va in pagamento il rateo da 3mila euro lordi dell'ex Fissa relativo al 2023. Lo anticipa l'Istituto di previdenza in un post pubblicato sul proprio sito web.



«Come è noto – si legge – a seguito del trasferimento all'Inps della funzione previdenziale riferita ai giornalisti titolari di un rapporto di lavoro l'Inpgi ha disdettato, con effetto dal 1° luglio 2022, la convenzione con la Fieg e la Fnsi sulla base della quale provvedeva, nel ruolo di gestore, a riscuotere i contributi e a pagare le prestazioni del Fondo Contrattuale Integrativo 'Ex Fissa'. Nell'attesa che le parti sociali individuino un nuovo soggetto al quale affidare la gestione del Fondo, l'Inpgi ha comunque assicurato, in via straordinaria, la propria disponibilità a garantire l'operatività volta a ricevere le domande e a liquidare le somme in favore dei beneficiari anche per l'anno 2023».



Dunque, sulla base degli accordi intervenuti con Fnsi e Fieg, l'Istituto annuncia che domani, 23 novembre, provvederà a mettere in pagamento la rata riferita al 2023 di importo pari a 3.000 euro e ad effettuare le conseguenti operazioni di sostituto d'imposta nei confronti dei beneficiari. L'erogazione – precisano da via Nizza – riguarderà, oltre ai precedenti titolari, anche tutti coloro che hanno presentato la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo entro il 30 settembre 2023.